Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

57,52 EUR -1,73% (24.03.2020, 11:53)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

58,95 EUR +6,91% (24.03.2020, 11:38)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (24.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Airbus habe vor dem Hintergrund, dass sich seine wichtigste Kundenbranche - die zivilen Fluggesellschaften - in ihrer wohl größten Krise befinde (werde nach Erachten des Analysten zu Verschiebung von Flugzeugkäufen und Stornierungen führen), den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr (Auslieferungen von zivilen Flugzeugen: rund 880 (Gj. 2019: 863) Stück; bereinigtes Konzern-EBIT: ca. 7,5 (Gj. 2019: 6,95) Mrd. Euro; freier Cashflow vor M&A und Kundenfinanzierung: ca. 4 (Gj. 2019: 3,51) Mrd. Euro) zurückgezogen. Dies überrasche Diermeier nicht. Was für ihn aber unerwartet gekommen sei, sei gewesen, dass Airbus auch den Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr (1,80 Euro/Aktie, entspreche einem Rekordniveau) zurückgezogen habe. Dies führe zu einer Verhinderung eines Mittelabflusses von ca. 1,4 Mrd. Euro. Zudem erweitere Airbus seinen Kreditrahmen und verfüge damit nun über Liquiditätsreserven von rund 30 Mrd. Euro. Damit sei der Konzern nun nach Ansicht des Analysten krisenfester aufgestellt.Aufgrund der Staatsbeteiligung (Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen 26,0%) sowie der strategischen Bedeutung des Konzerns für die europäische Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie könnte Airbus nach Meinung des Analysten im Fall der Fälle mit Staatshilfe rechnen. Seine am 20.03. gesenkten Umsatz- und Ergebnisprognosen hätten Bestand (u.a. EPS 2020e: 4,24 Euro; EPS 2021e: 3,80 Euro). Seine DPS-Prognosen habe der Analyst aber erneut reduziert (u.a. 2020e: 0,00 (alt: 1,50) Euro; EPS 2021e: 1,00 (alt: 1,50) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Airbus-Aktie (seit Jahresanfang: -58%; KBV 2020e: 4,5; Verhältnis Goodwill zu Eigenkapital per 31.12.2019: 217%) weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde bei 62,00 Euro belassen. (Analyse vom 24.03.2020)Börsenplätze Airbus-Aktie: