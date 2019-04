XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (11.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Nun sei es offiziell: Der 51-jährige Franzose Guillaume Faury übernehme die Nachfolge von Airbus-Chef Tom Enders. Dies sei bei der gestrigen Hauptversammlung in Amsterdam mit 99,99% der Stimmen beschlossen worden.Währenddessen würden beim US-Erzrivalen Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) wieder Wolken am Himmel aufziehen. So hätten Aktionäre den Flugzeugbauer wegen angeblicher Vertuschung von Sicherheitsmängeln verklagt. Entscheidende Fakten in Bezug auf den Unglücksflieger 737 Max sollten verheimlicht worden sein. Die Boeing-Aktie sei daraufhin wieder unter Druck geraten."Der Aktionär" bleibe bei seiner Meinung, Airbus vorzuziehen. Der europäische Konzern scheine Boeing in den kommenden Jahren den Rang abzulaufen. Dies bestätige auch ein vergleichender Blick auf die beiden Charts der Aktien. Airbus bleibe ein klarer Kauf. Anleger sollten den Stoppkurs bei 98 Euro setzen, so Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2019)