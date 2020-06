Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

69,86 EUR +3,99% (12.06.2020, 13:52)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

68,98 EUR +4,04% (12.06.2020, 14:08)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (12.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Papier des europäischen Flugzeugbauers präsentiere sich derzeit volatil. Eigentlich habe die Hoffnung auf eine baldige Erholung des Flugverkehrs den Kurs beflügelt. Doch dann sei das Sentiment zur Wochenmitte ins Negative gekippt. Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle habe die Märkte übermannt. Operativ habe Airbus nun einem Bericht der "Financial Times" (FT) zufolge Pläne für einen Derivate-Marktplatz aufgegeben.Der Skytra genannte Handelsplatz für Futures- und Optionsgeschäfte sei an Fluggesellschaften gerichtet gewesen. Auf dem Marktplatz sollten sie die Möglichkeit bekommen, sich mit Derivaten gegen drohende Einnahmeausfälle abzusichern. Von diesen Plänen rücke Airbus nun aber ab, um Geld zu sparen. Nach Angaben der FT spare der Konzern dadurch einen zweistelligen Millionenbetrag.Das Einsparpotenzial dürfte für Airbus gering ausfallen. Das Positive daran sei v.a., dass der Konzern nicht zu weit von ihrem Kerngeschäft abrücke. Die Airbus-Aktie lege im Zuge der Meldung zu. "Der Aktionär" habe Mitte März mutigen Anlegern empfohlen, das sehr niedrige Kursniveau um 50 Euro zum Aufbau erster Positionen zu nutzen. Die aufgelaufenen Kursgewinne sollten nun mit einem auf 56 Euro nachgezogenen Stopp knapp unterhalb der 50-Tage-Linie abgesichert werden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analye vom 12.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: