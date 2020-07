Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

64,15 EUR -1,70% (24.07.2020, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

64,20 EUR -1,02% (24.07.2020, 13:30)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (24.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Seit Jahren brodele es zwischen Europa und den USA wegen Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing. Die Folge seien gegenseitige Strafzölle auf verschiedene Produkte gewesen. Nun hätten die Europäer einen großen Schritt zur Beilegung des Streits gemacht. Man habe sich mit den Regierungen Frankreichs und Spaniens darauf geeinigt, Änderungen an den Verträgen über die rückzahlbare Startinvestition für die A350 vorzunehmen, so Airbus in einer Mitteilung. Dies sei der letzte Schritt, um den langjährigen Streit zu beenden und jegliche Rechtfertigung für US-Zölle zu beseitigen.Das mögliche Ende des Zollstreits helfe der Airbus-Aktie heute nicht. Der MDAX-Wert sei in schwachem Umfeld bis Freitagmittag zeitweise auf 63,29 Euro abgerutscht. Dabei habe der Kurs die 50-Tage-Linie, die charttechnisch als kurzfristig trendbestätigender Indikator gelte, unterschritten.Die Airbus-Aktie gehöre nach wie vor nicht zu den Papieren, die man derzeit nicht unbedingt haben müsse. Es gebe derzeit deutlich attraktivere Aktien. Wer dem Rat vom "Aktionär" Mitte März gefolgt sei und sich für gut 50 Euro ein paar Stücke ins Depot gelegt habe, haltedie Papiere weiter. Spätestens bei 56 Euro sollte jedoch eine Stopp-Order gesetzt werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2020)Börsenplätze Airbus-Aktie: