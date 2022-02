Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

114,70 EUR -0,88% (18.02.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

114,94 EUR -1,12% (18.02.2022, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (20.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Im Streit zwischen Airbus und dem Großkunden Qatar Airways hätten die Araber einen Etappensieg errungen. Wie das staatsnahe Medium Al Jazeera am Wochenende berichte, habe ein Londoner Gericht entschieden, dass Airbus die Auftragskündigung über 50 Airbus A321neo vorerst nicht weiterverfolgen dürfe. Das dürfte sich auch auf den Airbus-Kurs auswirken.Airbus müsse die Annullierung des Auftrags von Qatar Airways aufschieben. Ein Richter in London fordere den Flugzeughersteller auf, alle praktischen Auswirkungen seiner Entscheidung vorerst einzustellen, die 6-Mrd.-USD-Bestellung der Fluggesellschaft aus Katar zu widerrufen. Nun ruhe das Ganze mindestens bis zum 4. April. Dann stehe ein Anhörungstermin in der Sache an. Der Aufschub könnte beiden Streithähnen gelegen kommen.Die Araber würden Airbus auf etwa 600 Mio. USD Schadensersatz verklagen, weil eines der Langstreckenflugzeuge eine mangelhafte Oberflächenbeschichtung aufgewiesen habe. Zudem seien ein Auftrag über 23 weitere A350 storniert worden.Das in der Luftfahrt-Branche beispiellose Drama behindere den längerfristigen Aufschwung der Airbus-Aktie, aber es verhindere ihn nicht. Engagierte Anleger sollten ihre Anteile halten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: