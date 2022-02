Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

116,68 EUR +0,83% (18.02.2022, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

116,24 EUR -1,31% (17.02.2022, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (18.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) weiterhin zu kaufen.Die gesetzten Lockerungen von COVID-Restriktionen und infolgedessen Reiserestriktionen seien für den gesamten Luftfahrtsektor als deutlich positiv zu bewerten. Die Analysten der RBI würden einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen erwarten, welcher Basis für die Erweiterung der Passagierkapazitäten und somit Bestellungen von neuen Flugzeugen sei.Airbus habe sehr ehrgeizige Pläne, die Produktionsraten seiner meistverkauften A320-Baureihe innerhalb von zwei Jahren über das Niveau vor der Pandemie zu steigern. Airbus plane, die Produktion von derzeit 40 auf 64 Jets pro Monat bis zum zweiten Quartal 2023 hochzufahren, Anfang des folgenden Jahres auf 70 und bis 2025 sogar auf 75 pro Monat. Die geplante Rate von 45 per Ende dieses Jahres sei bestätigt worden.Airbus habe ein gutes Ergebnis für das vierte Quartal 2021 berichtet. Das EBIT in Höhe von EUR 1,50 Mrd. habe die Konsensuserwartung von EUR 1,34 Mrd. um 12% übertroffen. Die gute Entwicklung sei vor allem auf eine starke Performance der Segmente Rüstung und Helikopter zurückzuführen, die zivile Luftfahrt-Sparte habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Neuerlich habe vor allem die Cashflow-Generierung beeindruckt. Aufgrund eines außerordentlich guten vierten Quartals 2020 aufgrund des pandemiebedingten Rückstaus Ende 2020 habe das Q4/21-Ergebnis unter dem Vergleichsquartal des Vorjahres gelegen.Auch aufgrund von verschobenen Auslieferungen sei der Auftragsbestand in Höhe von 7.082 Flugzeugen sehr hoch und entspreche den acht- bis zehnfachen jährlichen Auslieferungen vor COVID-19. Die Analysten der RBI würden insbesondere die Nachfrage asiatischer Fluglinien und weiterer Emerging Marktes nach Ablauf der aktuellen Reiserestriktionen als hoch erachten. In 2021 seien netto Bestellungen von 507 Flugzeugen eingegangen.Im laufenden Jahr 2022 erwarte Airbus, 720 Flugzeuge ausliefern zu können, was einer deutlichen Steigerung gegenüber 611 im abgelaufenen Jahr entspreche. Das bereinigte EBIT-Ziel für 2022 in Höhe von EUR 5,50 Mrd. (2021 EUR 4,67 Mrd.) liege leicht unter der aktuellen Konsensuserwartung von EUR 5,72 Mrd. Die Analysten der RBI würden darauf hinweisen, dass Airbus grundsätzlich eine Tendenz zur Kommunikation von eher konservativen Ergebniserwartungen zeige. Dies zeige sich beispielsweise darin, dass man im Vorjahr den Ausblick unterjährig angehoben habe. Die Analysten der RBI würden den gegebenen Ausblick als solide werten.Die aktuellen Bewertungsmultiples für das Geschäftsjahr 2023 lägen etwas über den historischen Durchschnittszahlen.Nach Vorlage guter Q4/21-Ergebnisse und einem soliden Ausblick für das GJ 2022 bestätigt Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die Kaufempfehlung für Airbus und das Kursziel in Höhe von EUR 130. Die gesetzten Lockerungen von COVID-Restriktionen und infolgedessen Reiserestriktionen seien für den gesamten Luftfahrtsektor als deutlich positiv zu bewerten. Die geplante deutliche Erhöhung der Produktionsraten der Airbus A320-Serie in den nächsten Jahren zeige den Optimismus des Unternehmens. Zusätzlich kompensiere eine gute Entwicklung in den Bereichen Helikopter, Raumfahrt und Rüstung teilweise den COVID-bedingten Ergebniseinbruch bei Verkehrsflugzeugen. Das Kursziel in Höhe von EUR 130 basiere auf Konsensusschätzungen für 2023 und 2024 und der Annahme von durchschnittlichen Bewertungsmultiples vor Ausbruch der COVID-Pandemie. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: