ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (04.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Drama um die Coronakrise ziehe bei Airbus weitere Kreise. Nachdem vergangene Woche Gerüchte um Produktionskürzungen des A320 laut geworden seien, folge jetzt passend dazu die Meldung um Massenentlassungen. Rechnerisch wären nach Einschätzung aus Industriekreisen 14.000 Stellen überflüssig. Für die nächsten zwei Jahre rechne Airbus mit einer geringeren Auslastung der Produktion. Laut Insidern deute die Entwicklung der Produktion sogar auf die Streichung 15.000 bis 20.000 Stellen hin. Airbus müsse nun abwägen, wie viele der gut ausgebildeten Fachkräfte behalten werden sollten.Airbus leite die richtigen Maßnahmen ein. Das gefalle auch den Anlegern, die Aktie lege am Donnerstag deutlich zu. Charttechnisch stehe sie nun knapp vor dem Ausbruch über den horizontalen Widerstand bei 72,33 Euro. Wenn das Papier auf Schlusskursbasis diese Marke überwinde, generiere es ein weiteres technisches Kaufsignal. Dann wären weitere Kursgewinne bis 76 Euro möglich. Investierte Anleger könnten engagiert bleiben, sollten jedoch knapp unterhalb des Korrekturtiefs bei 47,70 Euro eine Stopp-Loss-Order legen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2020)Börsenplätze Airbus-Aktie:Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:72,10 EUR +5,47% (04.06.2020, 17:35)