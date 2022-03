Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (08.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer Airbus arbeite daran, die CO2-Emissionen in der Zukunft deutlich zu reduzieren. Bis 2035 solle ein marktfähiges Flugzeug entwickelt werden, das mit grünem Wasserstoff fliegen werde. Zur Erreichung dieses Ziels habe man sich nun mit einem australischen Bergbaukonzern zusammengetan.Um die Dekarbonisierung der Luftfahrt voranzutreiben, habe Airbus mit dem Eisenerz-Riesen Fortescue Metals Group ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Gemeinsam untersuche man die Nutzung von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen in der Luftfahrt und wolle so den Kohlendioxid-Ausstoß in der Branche reduzieren.Die Partner würden daran arbeiten, die Herausforderungen bei der Verwendung von grünem Wasserstoff als Flugkraftstoff zu identifizieren, wie etwa staatliche Vorschriften, Infrastruktur und Lieferketten. Gemäß dem Deal werde Fortescue Future Industries (FFI), die grüne Energie-Tochter der Fortescue Metals Group, technisches Know-how für die Schaffung einer grünen Wasserstoff-Infrastruktur bereitstellen. Airbus werde die Betankungs-Anforderungen der Luftfahrtindustrie und die Notwendigkeit eines regulatorischen Rahmens für die Luftfahrt untersuchen."Die Zeit ist reif für eine grüne Revolution in der Luftfahrtindustrie", habe der Gründer und Vorsitzende von FFI, Andrew Forrest, gesagt. Glenn Llewellyn, Vizepräsident von Airbus für emissionsfreie Flugzeuge, habe hinzugefügt, dass sein Unternehmen grünen Wasserstoff als "die vielversprechendste Option" für die Dekarbonisierung identifiziert habe.Am Dienstag gehöre die Airbus-Aktie mit einem Plus von über drei Prozent auf 97 Euro jedoch zu den Tagesgewinnern im DAX Die charttechnische Situation habe sich für die Airbus-Aktie eingetrübt, der Kurs habe seinen Aufwärtstrend verlassen. Am Montag sei der Kurs auch unter die vom "Aktionär" empfohlene Stopp-Loss-Marke bei 95 Euro gefallen. In den kommenden Tagen und Wochen dürfte der Kurs auf eine schwankungsreiche Bodenbildungssuche gehen.Anleger sollten vor einem neuen, längerfristig ausgerichteten Einstieg eine Beruhigung der Lage abwarten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 08.03.2022)