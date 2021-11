Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

109,36 EUR -3,41% (19.11.2021, 17:09)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

109,62 EUR -3,28% (19.11.2021, 16:55)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (19.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Das Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im aktuellen "Börsen.Briefing" die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die erste große Luftfahrt-Messe seit Ausbruch der Corona-Krise vor zwei Jahren sei für Airbus sehr erfolgreich zu Ende gegangen. An der Börse würden die Aufträge auf der Dubai AirShow für neue Flugzeuge vorm Wochenende aber durch Corona verdrängt. Die Airbus-Aktie gehöre am Freitag zu den schwächsten Werten im DAX.Während die Aktien der klassischen "Stay-at-Home-Gewinner" am Freitag zulegen könnten, leide praktisch alles, was mit Reisen zu tun habe. Die massiv steigenden Corona-Zahlen, Lockdowns in Teilen von Bayern und in ganz Österreich - auch für Geimpfte! - sowie die neuen Einstufungen als Hochrisikogebieten würden auch Airbus-Aktie heute um gut 3,5% drücken. Mit dem Kursrutsch unter die 50-Tage-Linie bei 113,19 Euro trübe sich auch die charttechnische Situation wieder ein.Kurzfristig habe sich die Chartlage für die Airbus-Aktie wieder etwas verschlechtert. Längerfristig bleibe "Der Aktionär" allerdings optimistisch, dass der weltgrößte Flugzeugbauer seine Führungsrolle verteidige. Das große Auftragsbuch mit insgesamt fast 8.000 Flugzeugen sorge für rund zehn Jahre für Auslastung. Anleger sollten ihre Airbus-Aktien halten und sich bei 95 Euro eine Stop-Loss-Order setzen, so das Anlegermagazin "Der Aktionär" im aktuellen "Börsen.Briefing". (Analyse vom 19.11.2021)Börsenplätze Airbus-Aktie: