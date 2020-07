Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

65,36 EUR -1,40% (03.07.2020, 15:01)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

65,68 EUR -0,79% (03.07.2020, 15:15)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (03.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus spekuliere auf Staatshilfen von der Bundesregierung, um möglicherweise nicht die angekündigten 5.100 Mitarbeiter hierzulande zu entlassen, sondern weniger. Das deute Airbus-Chef Faury in einem "Spiegel"-Interview an. Airbus gehe davon aus, dass mit Unterstützung der Bundesregierung 2.000 weniger Stellen in Deutschland gestrichen werden könnten als bisher geplant.An der Börse stehe die Airbus-Aktie wieder unter Druck. Das habe weniger mit dem geplanten Personalabbau zu tun und auch nicht mit neuen Stornierungen durch die ebenfalls von der Corona-Krise massiv betroffenen Fluggesellschaften. Der Kursrückgang von 1,7% auf 64,16 Euro am Freitag sei vielmehr der Charttechnik geschuldet. Ohne neue fundamentale Faktoren stehe die 90-Tage-Linie bei 66,55 Euro einer weiteren Airbus-Erholung im Weg. Sollte kurzfristig auch die Marke von 62 Euro unterschritten werden, wäre ein kurzfristiger Aufwärtstrend gefährdet. Danach müsste auch mit Kursen unter 60 Euro gerechnet werden.Die Airbus-Aktie bleibe in einer breiten Seitwärtsbewegung gefangen, solange sich die Luftfahrt nicht wieder nachhaltig belebe. Die Produktionskürzung und der geplante Personalabbau würden auf der Kostenseite für Entlastung sorgen. "Der Aktionär" habe im März empfohlen, das arg gedrückte Kursniveau um 50 Euro für den Aufbau erster Positionen in Airbus zu nutzen. Engagierte Anleger könnten das MDAX-Papier halten, sollten aber spätestens bei 56 Euro die Stop-Loss-Reißleine ziehen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2020)Börsenplätze Airbus-Aktie: