Auch "Der Aktionär" sei mittelfristig optimistisch für Airbus gestimmt und habe ein Kursziel von 140 Euro ausgegeben. Zuvor müsste sich allerdings das Chartbild wieder aufhellen. Dazu sollte alsbald der Sprung auf 110 Euro gelingen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 16.12.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

103,42 EUR +1,49% (16.12.2021, 15:01)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

103,36 EUR +3,30% (16.12.2021, 14:47)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (16.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer könne gleich doppelt den US-Rivalen Boeing ausstechen. Zum einen zeichne sich ein Großauftrag von Qantas ab, der der größte jemals in Australien verzeichnete werden dürfte. Zum anderen bestelle Singapur Airlines gleich sieben der neuen Langstrecken-Frachtflugzeuge A350. Die Airbus-Aktie springe an die DAX -Spitze.Die australische Qantas wolle ihre alternde Heimat-Flotte aus Boeing 737- und 717-Fliegern vornehmlich durch Maschinen von Airbus ersetzen. Sollten die Qantas-Gremien zustimmen, würden bis zu 134 Orders an Airbus für deren A320neo- und A220-Modell-Familien gehen. 40 Jets sollten demnach fest bestellt werden, 94 weitere wären Kaufoptionen, die über ein Lieferfenster von mehr als zehn Jahren bezogen werden könnten.Qantas habe demnach eine feste Zusage für 20 Airbus A321XLR gemacht, die mit ihrer langen Reichweite auch Fernziele ansteuern könnte. Zudem würden 20 A220-300 bestellt. Finanzielle Details seien keine genannt worden, es gebe aber bedeutende Rabatte auf den Listenpreis, habe es von Qantas geheißen. Das sei bei Großbestellungen üblich.Die auf Airbus entfallende Bestellung sei ein heftiger Rückschlag für die modernisierte Boeing-Flugzeugversion 737 Max, die ohnehin in den vergangenen Jahren nach Abstürzen und Flugverboten krisengeplagt gewesen sei.Nach drei schwachen Börsentagen hätten die Aktien von Airbus am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Sie seien um mehr als drei Prozent auf 103,38 Euro gestiegen. Ein Händler habe die Qantas-Order einen "wichtigen Auftrag" für Airbus und mithin positiv für den Aktienkurs genannt.Die Airbus-Aktie sei Ende November mit dem Auftauchen der Virusvariante Omikron eingebrochen auf zeitweise unter 100 Euro auf ein Tief seit Mai. Anschließend hätten sich die Papiere wieder über der 100-Euro-Marke stabilisiert.Die US-Bank Citigroup habe die Einstufung für Airbus heute mit "buy" und einem Kursziel von 138 Euro bestätigt. Vor allem die in Aussicht gestellten Quantas-Bestellungen wären ein großer Gewinn für Airbus, da die Australier damit ihre bisherige Flotte an Kurz- und Mittelstrecken-Flugzeugen des Airbus-Konkurrenten Boeing ersetzen würden, schreibe Analyst Charles Armitage in einer aktuellen Studie.