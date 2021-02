Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (18.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen des europäischen Flugzeugbauers seien erwartungsgemäß aufgrund der Krise-Pandemie schlecht ausgefallen, aber immerhin etwas besser als befürchtet. Die Aktionäre sollten jedoch wie schon für 2019 auch für 2020 auf eine Dividende verzichten. Für 2021 peile Airbus-Chef Guillaume Faury die Auslieferung von ähnlich vielen Flugzeugen wie im Vorjahr an. Da habe der Hersteller 566 Maschinen an seine Kunden übergeben. Das bereinigte EBIT solle auf ca. 2 Mrd. Euro steigen.Vor allem der Ausblick komme an der Börse am Donnerstag gar nicht gut an. Die Airbus-Aktie falle auf etwa 90 Euro zurück. Damit gerate der gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter Beschuss. Er verlaufe bei 90,54 Euro.Airbus bleibe weiterhin im Bann der Corona-bedingten Flaute der Luftfahrt-Unternehmen. Die Aktie des Flugzeugbauers sollte aber mittel- und langfristig vom Neustart der Branche profitieren. Außerdem gelte das MDAX-Schwergewicht als Aufstiegskandidat in den DAX, wenn der Leitindex im Spätsommer auf 40 Werte aufgestockt werde. Engagierte Anleger sollten ihre Airbus-Aktien weiterhin halten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2021)