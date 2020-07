Airbus gehe davon aus, dass das Produktionsvolumen erst im Jahr 2023 ansteigen und bis 2025 dann auf das Vorkrisenniveau zurückkehren werde.



Die Airbus-Aktie gehöre nicht zu den Papieren, die man derzeit haben müsse. Wer einen langen Atem hat, kann sich jedoch ein paar Stücke ins Depot legen, so Martin Mrowka. "Der Aktionär" habe bereits im März empfohlen, das arg gedrückte Kursniveau um 50 Euro für den Aufbau erster Positionen in Airbus zu nutzen. Engagierte Anleger sollten die MDAX-Papiere halten, jedoch spätestens bei 56 Euro die Stopp-Loss-Reißleine ziehen. (Analyse vom 09.07.2020)



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Corona-Krise treffe die Luftfahrt-Branche mit voller Wucht, und damit auch den Flugzeugbauer Airbus. Der Boeing-Konkurrent habe bereits den zweiten Monat in Folge keine einzige Bestellung für ein Flugzeug einsammeln können. Dafür mache ein Auftrag "aus dem Weltraum" Hoffnung auf mehr. Die Airbus-Aktie dümple derzeit jedoch.Airbus habe wie schon im Mai auch im Juni angesichts der Corona-Krise keine neuen Flugzeug-Bestellungen eingesammelt. Allerdings müsse der Konzern trotz andauernder Corona-Krise nur eine Stornierung für den Monat hinnehmen. Zum Vergleich: Konkurrent Boeing habe im Mai neun Bestellungen von Frachtflugzeugen vermeldet - allerdings 18 Stornierungen hinnehmen müssen.Seit dem Jahreswechsel hätten sich die Netto-Bestellungen bei Airbus auf 298 Verkehrsflugzeuge summiert, habe der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern mitgeteilt. Das Unternehmen habe im Juni immerhin 36 Flugzeuge ausgeliefert. Seit dem Jahreswechsel komme Airbus damit auf 196 Flugzeug-Auslieferungen.Im Weltraum sehe die Bestelllage besser aus. Die Tochter Airbus Defence and Space habe kürzlich vom zweitgrößten australischen Telekommunikations-Unternehmen und führenden Satellitenbetreiber Optus einen Auftrag für einen vollständig rekonfigurierbaren Telekommunikations-Satelliten erhalten. Der Satellit werde auf der neuen OneSat-Standardproduktlinie von Airbus basieren und sei der erste Vertrag von Airbus mit dem australischen Betreiber, heiße es in einer Pressemitteilung.Optus 11 werde eine Kombination aus Rundfunk- und Breitband-VHTS-Missionen liefern, um die Direct-to-Home-Übertragung über die Australasien-Region zu verbessern, die Reichweite in der Antarktis und im Pazifik zu erhöhen und das Wachstum in den Mobilfunk-Märkten zu unterstützen.Die Airbus-Aktie zeige sich derweil wenig begeistert. Bis zur Mittagszeit verliere der MDAX-Wert zeitweise mehr als ein Prozent auf 64,87 Euro.Zwei Analysten würden jedoch bullish für Airbus bleiben. Das Analysehaus Jefferies habe den Flugzeugbauer nach neuen Auslieferungszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Zahlen hätten einen weiteren Bestandszuwachs während des zweiten Quartals signalisiert, habe Analyst Sandy Morris in einer Studie geschrieben. Thema für den Flugzeugbauer müsse es sein, im Zeitverlauf die Bestände abzubauen und 2022 mit einer starken Bilanz zu beenden. Das sei machbar.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe Airbus mit einem Kursziel von 84 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Zahl der Flugzeug-Auslieferungen habe sich im Juni zum Vormonat erhöht, so Analyst Chris Hallam. Die Auslieferungen des Flugzeugherstellers liefen angesichts der Corona-Krise aber weiterhin der Produktion hinterher.