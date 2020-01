Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (10.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Konzern wolle die Produktion von Flugzeugen der A320-Familie in den USA steigern. Die Produktion in dem Werk Mobile im Bundesstaat Alabama werde bis Anfang nächsten Jahres von fünf auf sieben Flugzeuge pro Monat erhöht, habe Airbus am Donnerstag bekannt gegeben. Diese Entscheidung sei Teil der Produktionssteigerung auf 63 Mittelstreckenjets pro Monat der A320-Familie im Jahr 2021 und werde zum Ausbau der Arbeitsplätze am Standort Alabama führen. Laut Medienberichten produziere Airbus dort derzeit fünf Flugzeuge der A320-Familie monatlich.Die Entscheidung komme mitten im Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union. Grund seien illegale Staatshilfen für die beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing. Außerdem befinde sich der Airbus-Konkurrent Boeing derzeit in einer schweren Krise. Boeing sei durch seinen nach zwei verheerenden Abstürzen mit Startverboten belegten Bestseller 737 Max im Wettrüsten mit Airbus derzeit stark zurückgeworfen.Airbus fertige in dem Werk in Mobile auch den kleinsten Airbus-Jet A220. Insgesamt sollten dort nun 275 neue Jobs entstehen und eine mehr als eine Milliarde Euro investiert werden. Der Konzern beschäftige nach eigenen Angaben rund 4.000 Mitarbeiter an 38 Standorten in 16 US-Bundesstaaten.Der MDAX-Titel habe zuletzt auch begünstigt durch die Probleme bei Boeing wieder kräftig zulegen können. Inzwischen notiere die Airbus-Aktie nur noch ganz knapp unter dem Mitte November bei 137,42 Euro markierten Allzeithoch. Gelinge der Anstieg darüber, wäre dies ein klares Kaufsignal für die Aktie. Derzeit stimme alles bei Airbus.Anleger lassen ihre Gewinne bei der Airbus-Aktie weiter laufen, so Marion Schlegel von Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link