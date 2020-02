Börsenplätze Airbus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

137,88 EUR +0,83% (11.02.2020, 11:16)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

137,74 EUR +0,54% (11.02.2020, 11:28)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (11.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Aktie von Airbus nehme wieder kräftig Fahrt auf. Am heutigen Dienstag gewinne das Papier mehr als ein Prozent auf 138,32 Euro. Damit fehle nur noch ein Wimpernschlag bis zum im Januar dieses Jahres markierten Rekordhoch bei 139,40 Euro. Unterstützt werde die Aktie von einem positiven Ausblick des Unternehmens. Der europäische Flugzeugbauer zeige sich optimistisch, was die Nachfrage nach seinem kleinsten Langstreckenjet A321XLR angehe.Binnen zehn Jahren dürfte das Unternehmen 1.000 Maschinen des Typs verkaufen, habe Airbus-Verkaufsmanager Francois Caudron am Dienstag auf der Luftfahrtmesse in Singapur gesagt. Airbus habe die Variante seines Mittelstreckenjets A321neo erst vergangenen Sommer vorgestellt. Das Flugzeug solle bis zu 244 Passagiere fassen und dank eines großen Zusatztanks eine Reichweite von 8.700 Kilometern haben. Die erste Auslieferung sei für das Jahr 2023 geplant.Mit dem Modell setze Airbus den Rivalen Boeing aus den USA weiter unter Druck. Der US-Konzern wolle die Lücke zwischen seinen kleineren Mittelstreckenjets wie der 737 und den großen Langstreckenjets wie dem "Dreamliner" (Boeing 787) eigentlich mit einer kompletten Neuentwicklung füllen. Allerdings sei das Unternehmen seit rund elf Monaten mit dem Flugverbot für seinen Mittelstreckenjet 737 Max beschäftigt, das den Konzern bereits eine zweistellige Milliardensumme gekostet habe. Die Entwicklung des "New Midsize Aircraft" (NMA) liege daher auf Eis.Für die Aktie von Airbus gelte es jetzt, das Rekordhoch nach oben zu durchbrechen. Marion Schlegel von "Der Aktionär" bleibt weiterhin zuversichtlich und empfiehlt die Gewinne mit einem Stopp bei 106 Euro weiter laufen zu lassen. (Analyse vom 11.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link