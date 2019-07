Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Fußball-Weltmeister Andreas Brehme habe die Welt einst mit dem Ausspruch bereichert: "Haste sch am Fuß, haste sch am Fuß". Genau das Gegenteil sei derzeit bei Airbus der Fall. Denn für den europäischen Flugzeugbauer laufe es derzeit einfach hervorragend, wobei das Unternehmen selbst teilweise gar nichts dafür könne.So profitiere Airbus aktuell einfach in verschiedener Hinsicht von den Problem des Erzrivalen Boeing mit den Maschinen der Baureihe 737 Max. Diese hätten den Amerikanern den jüngsten Meldungen zufolge sogar den Platz an der Sonne am Markt gekostet.Und auch an der Börse spiegle sich das komplett veränderte Kräfteverhältnis in den Aktienkursen wider: Während die Boeing-Aktie sich angesichts der riesigen Probleme sogar noch relativ wacker schlage, aber nicht mehr von der Stelle komme, eile Airbus von einem Hoch zum anderen.Anleger können beim aktuellen Tipp der Woche nach wie vor investiert bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 98,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.