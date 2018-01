XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

87,97 EUR -2,84% (25.01.2018, 16:37)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

88,01 EUR -3,07% (25.01.2018, 16:38)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (25.01.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die weltgrößte Fluggesellschaft Emirates hat bei Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) 20 Maschinen des Typs A380 bestellt und sich für 16 weitere Flugzeuge ein Vorkaufsrecht gesichert, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Airbus A380, das größte Passagierflugzeugs der Welt, werde in Zukunft weiterhin fliegen: Die Fluggesellschaft Emirates habe mit Airbus den Kauf weiterer Passagiermaschinen vom Typ A380 vereinbart. Emirates kaufe 20 zusätzliche Maschinen mit Optionen für 16 weitere A380. Die Flugzeuge hätten zusammen einem Listenpreis von USD 16 Mrd. Die Lieferung der Maschinen solle im Jahr 2020 starten, berichte der Tages-Anzeiger. Airbus habe sich erfreut über die Zusage von Emirates gezeigt.Als Mitte November 2017 keine einzige Bestellung für den A380 von Emirates eingegangen sei, sei die Enttäuschung bei Airbus noch groß gewesen. Dafür habe die Airline 40 Boeing 787-10 Dreamliners, also von der Konkurrenz, erworben. Zur Flotte von Emirates würden bereits 101 A380 gehören. Dieser Auftrag bedeute somit die Rettung für das Modell, über dessen Produktionsstopp seit Monaten öffentlich spekuliert worden sei, sollte es keine Einigung mit Emirates geben.Der A380 habe bei seiner Vorstellung im Jahr 2005 großes Beachtung gefunden. Allerdings sei damals schon die Befürchtung geäußert worden, ob es für ein so großes Flugzeug mit einer Kapazität von 853 Passagieren genügend Nachfrage gebe. Airbus zeige sich nun überzeugt, dass der A380 bis "weit ins übernächste Jahrzehnt" gebaut werde. Nun würden weitere Bestellungen erwartet, habe der Verkaufschef John Leahy geäußert.Derzeit notiere die Airbus-Aktie um die EUR 90,19 (Stand: 25.01.2018). Das Jahreshoch habe bei EUR 93,29 (22.01.2018) gelegen, das Jahrestief bei EUR 61,52 (07.02.2017). 19 Bloomberg-Analysten würden die Aktie auf "buy" setzen, 6 auf "hold" und 4 auf "sell". Sie würden aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von EUR 95,64 setzen. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei ca. EUR 70,268 Mrd., so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 25.01.2018)Börsenplätze Airbus Group-Aktie: