Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (12.05.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 15 Prozent auf 12,0 Mrd. Euro habe das bereinigte operative Ergebnis um 82 Prozent auf knapp 1,3 Mrd. Euro angezogen. Der Nettogewinn sei mit 1,2 Mrd. Euro sogar mehr als drei Mal so hoch gewesen wie im Jahr zuvor. Die 2022er Ziele seien daher bestätigt worden: Das bereinigte EBIT solle auf etwa 5,5 Mrd. Euro steigen und damit rund 13 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr. Dazu wolle der Konzern etwa 720 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden auszuliefern. Das wären über 100 mehr als im vergangenen Jahr.Was bei Analysten besonders gut angekommen sei: Der DAX -Konzern habe angekündigt, die Produktion seiner stark nachgefragten Mittelstreckenjets weiter auszubauen. Im Jahr 2025 sollten monatlich 75 Maschinen der Modellfamilie A320neo die Airbus-Werke verlassen, habe Airbus mitgeteilt. Das seien so viele wie nie zuvor und ein Viertel mehr als vor der Corona-Pandemie. Dies bestätige die starken Aussichten und die Zuversicht in das Funktionieren der Lieferketten, so Benjamin Heelan von der Bank of America.Auch an der Börse seien die Neuigkeiten mit Kursgewinnen honoriert worden. Für einen Ausbruch aus der seit einem Jahr gültigen Handelsspanne zwischen rund 100 und 120 Euro habe es allerdings nicht gereicht. Statt zur Aktie sollten Anleger daher vorerst weiterhin zu Seitwärtsinvestments greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2022)