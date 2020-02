Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (21.02.2020/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Im WTO-Streit mit der EU um verbotene Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing wolle die US-Seite monierte Staatshilfen beenden. Im Bundesstaat Washington sei am Mittwoch ein Gesetz zur Beseitigung von Steuernachlässen für Konzerne wie Boeing auf den Weg gebracht worden, die von der Welthandelsorganisation WTO als illegal eingestuft worden seien. Um Vergeltungszölle der Europäischen Union (EU) zu vermeiden, die der Luftfahrtindustrie und der Exportwirtschaft schaden würden, sei Handlungsbedarf geboten, habe Washingtons Gouverneur Jay Inslee erklärt. Boeing habe den Schritt begrüßt, für den sich das Unternehmen selbst eingesetzt habe. Der US-Flugzeugbauer habe derzeit weiterhin mit den Problemen der 737 Max zu kämpfen.Die Airbus-Aktie habe erst vor Kurzem ein neues Allzeithoch markiert, sei dann aber nach unten abgedreht. Nun stehe die 200-Tage-Linie im Fokus. Bei Airbus fungiere sie als Unterstützung und diese habe die Aktie zuletzt erfolgreich verteidigen können. "Der Aktionär" bleibe optimistisch für Airbus. Zur Absicherung sollte man einen Stopp bei 111 Euro setzen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Airbus-Aktie: