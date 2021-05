Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

Kurzprofil Airbnb:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (27.05.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbnb: Ein noch nie zuvor gesehener Reise-Aufschwung erwartet - AktienanalyseDer Apartment-Vermittler Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) leidet weiterhin unter der Coronavirus-Krise, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im ersten Quartal habe sich der Verlust von 341 Mio. auf 1,2 Mrd. Dollar ausgeweitet. Als einen Hauptgrund dafür habe Airbnb hohe Kosten aufgrund der Rückzahlung von Krediten genannt, die während der Pandemie aufgenommen worden seien. Eigentlich habe sich das Geschäft aber schon wieder deutlich von der Krise erholt. Die Buchungen seien im Jahresvergleich um 52 Prozent auf 10,3 Mrd. Dollar gestiegen und hätten damit weit über den Prognosen der Analysten gelegen. Folgerichtig sei auch der Umsatz mit einem Anstieg um fünf Prozent auf 887 Mio. Dollar höher ausgefallen als am Markt erwartet.Für das restliche Geschäftsjahr sei CEO Brian Chesky optimistisch: "Wir rechnen mit einem Reise-Aufschwung, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben". Ganz im Gegensatz zu den positiven Aussagen des Vorstands habe sich zuletzt die Aktie entwickelt. Nach dem IPO im vergangenen Jahr mit einem Emissionspreis von 68 Dollar und einer Erstnotiz bei 146 Dollar sei es zunächst bis knapp 220 Dollar nach oben gegangen. Dann habe eine Korrektur eingesetzt, unter anderem auch deshalb, weil die Lockup-Periode aus dem IPO auslaufe. Das bisherige Tief habe die Aktie 121,50 Dollar markiert.Die Airbnb-Aktie scheint allerdings nach der jüngsten Korrektur eine Bodenbildung vollzogen zu haben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2021)