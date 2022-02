Wien (www.aktiencheck.de) - Der Apartment-Vermittler Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) verbuchte zum Jahresende trotz Belastungen durch die grassierende Coronavirus-Variante Omikron kräftige Geschäftszuwächse, was den Aktienkurs um 3,6% ansteigen ließ, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Konsumgüterkonzern Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) habe heute Morgen in seinem Zahlenwerk von 2021 vermeldet, dass man ein organisches Umsatzwachstum von 7,5% erreicht habe und damit einen Umsatz von CHF 87,1 Mrd. verbucht habe. Der zugrunde liegende Gewinn pro Aktie sei bei konstanten Wechselkursen um 5,8% auf CHF 4,42 gestiegen.Die rote Laterne im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe gestern ViacomCBS (ISIN: US92556H2067, WKN: A2PUZ3, Ticker-Symbol: 0VVB, NASDAQ-Tikcer-Symbol: PARA) innegehabt. Zwar sei die Mediengruppe im Streaming-Geschäft zuletzt stark gewachsen, allerdings hätten die Investitionen für dieses Wachstum auf die Ergebnisse gedrückt. Die Aktien seien um 17,8% eingebrochen. (17.02.2022/ac/a/m)