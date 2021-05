Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbnb-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

113,50 EUR +3,33% (14.05.2021, 10:25)



NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

135,75 USD -3,21% (13.05.2021, 22:00)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie Deutschland:

6Z1



NASDAQ Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (14.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) unter die Lupe.Obwohl Airbnb nach einem dramatischen Corona-Jahr 2020 im ersten Quartal wieder ein Umsatzzuwachs verzeichnet und die Erwartungen der Analysten übertriffen habe, bleibe die Aktie unter Druck. Der Umsatz von Airbnb sei mit einem Anstieg um 5% auf 887 Mio. USD höher ausgefallen wie am Markt erwartet worden sei (715 Mio. USD). "Mit dem Start der Impfungen und der sich anbahnende Erholung im Reiseverkehr haben sich unsere Geschäfte im ersten Quartal 2021 wieder deutlich verbessert", so ein Statement im Geschäftsbericht.Erleichterung für die Anleger nach einem Umsatzeinbruch von rund 30% im vergangenen Geschäftsjahr. Denn eigentlich habe sich das Geschäft aber schon wieder deutlich von der Krise erholt. Die Buchungen seien im Jahresvergleich um 52% auf 10,3 Mrd. USD gestiegen und hätten damit ebenfalls weit über den Prognosen der Analysten gelegen.Der Apartment-Vermittler leide allerdings noch immer unter der Coronavirus-Krise, was die massiven Verluste zu Jahresbeginn zeigen würden. Im ersten Quartal sei ein Verlust von 1,2 Mrd. USD angefallen. Vor einem Jahr habe das Minus trotz Belastungen durch die Corona-Krise nur 341 Mio. USD betragen.Als einen Hauptgrund für das schlechtere Ergebnis habe Airbnb hohe Kosten aufgrund der Rückzahlung von Krediten genannt, die während der Corona-Krise aufgenommen worden seien. Blicke man auf die operativen Verluste, habe sich das EBITDA von 334 Mio. USD Minus auf einen Verlust von 59 Mio. USD verbessert.Während die zurückhaltende Prognose den Anlegern wenig Greifbares liefere, bleibe die Hoffnung auf einen Geschäftsaufschwung mit Lockerungen in Europa dem Nahen Osten und Afrika bestehen. Hochspannend könnte zudem der 24. Mai für Anleger werden. Dann plane die Geschäftsführung ein Update auszuspielen, dass "das umfangreichste Update für die Dienste von Airbnb in den vergangenen zwölf Jahren bedeutet".Nach einem starken Börsendebut sei die Airbnb-Aktie in den vergangenen Monaten deutlich unter die Räder gekommen. Zu Beginn der Woche sei das Papier sogar unter die Erstnotiz von 146 USD gefallen, zu der Airbnb in den Handel gestartet sei. Ebenfalls negativ sei die nachbörsliche Reaktion auf die Zahlen.Charttechnisch bleibe die Airbnb-Aktie damit im Abwärtstrend gefangen. Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen, insbesondere weil ein 21er-KUV von 17 schlichtweg noch immer zu ambitioniert sei, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2021)