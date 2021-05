Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Ferienunterkunftsvermittlers Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei das Knaller-IPO des letzten Jahres gewesen. Gleich der erste Kurs der Airbnb-Aktie habe mehr als doppelt so hoch wie der Ausgabepreis notiert. Doch seit Mitte März befinde sich der Ferienunterkunftsvermittler im Abwärtstrend. Auch die am Montag ankündigten Updates hätten keinen Kaufrausch bei den Anlegern ausgelöst.Fast 215 Prozent über dem Ausgabepreis von 68 Dollar kratze Airbnb bei 146 Dollar den ersten Kurs in die Anzeigetafel. Im Tagesverlauf sei die Aktie sogar noch bis auf 165 Dollar gestiegen. Doch schon in den nächsten Handelstagen sei es um mehr als 24 Prozent auf rund 125 Dollar zurückgegangen.Von der anschließenden Zuversicht, die die Airbnb-Aktie bis Mitte Februar auf fast 220 Dollar getrieben habe, sei spätestens seit Mitte März nicht mehr viel übrig. Denn weder die Quartalzahlen, die vor gut zwei Wochen vorgelegt worden seien und deutlich besser ausgefallen seien als erwartet, noch die am Montag angekündigten weitreichenden Updates hätten unter den Anlegern für Kauflaune gesorgt.Dabei seien die Aussichten für den Vermittler von Ferienunterkünften durchaus gut. CEO Brian Chesky habe im Interview mit Yahoo Finance davon gesprochen, dass aktuell 24 Prozent der Buchungen über die Plattform für länger als 28 Tage seien. Vor zwei Jahren seien es laut Chesky lediglich 14 Prozent gewesen.Mehr Langzeit-Buchungen und höhere Preise würden die Umsätze von Airbnb befeuern. Zugleich steige mit der zunehmenden Zurücknahme der Corona-Beschränkungen in den USA und Europa die Reisebereitschaft.Das alles sollte den Kurs der Airbnb-Aktie stützen. Ein Kauf ist das Papier für den "Aktionär" trotzdem nicht, denn auch auf dem aktuellen Niveau ist das Unternehmen mit einem KUV von 15 noch immer sportlich bewertet, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". Zum Vergleich: Die "Aktionär"-Empfehlung Booking komme auf ein KUV von 10,4. (Analyse vom 26.05.2021)