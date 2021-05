Börsenplätze Airbnb-Aktie:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (27.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Apartment-Vermittlers Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) unter die Lupe.Airbnb scheine sich allmählich wieder zu berappeln. Nachdem die Aktie von Ende April bis Mitte Mai um rund 25 Prozent korrigiert habe, dürften die Anleger das heutige Plus mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Ursache dafür sei eine positive Analystenstimme, die den Ferienunterkunftsvermittler vor zwei renommierten Online-Portalen sehe.Konkret habe RBC Capital die Airbnb-Aktie mit einem "Outperform"-Etikett versehen, während Expedia und Booking Holdings mit "Market-Perform" eingestuft würden. Die Analysten der kanadischen Bank würden darauf hinweisen, dass die Reisebuchungen in den USA im Mai und Juni deutlich über dem Plan liegen würden - und Airbnb sei "die Nummer 1 inmitten des heißen Nachfragetrends".Auch Airbnb-CEO Brian Chesky habe jüngst seinen Optimismus zum Ausdruck gebracht: "Wir rechnen mit einem Reise-Aufschwung, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben."DER AKTIONÄR teile den Optimismus von RBC nicht und habe Airbnb folgerichtig auch nicht auf seiner Empfehlungsliste. So sei der Highflyer mit einem 2021er-KUV von 15 arg hoch bewertet. Zum Vergleich: Die AKTIONÄR-Empfehlung Booking kommt auf ein Umsatzmultiple für 2021 von lediglich 10,4, so der Experte Carsten Kaletta. (Analyse vom 27.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link