Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

116,70 EUR -0,93% (07.05.2019, 15:44)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (07.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) von 108 Euro auf 120 Euro.Der Gasekonzern sei nach Meinung des Analysten sehr solide ins Geschäftsjahr 2019 gestartet. Die Umsatzentwicklung des Q1/2019 habe moderat über der Analystenerwartung und leicht über dem Marktkonsens gelegen. Das organische Umsatzwachstum des größten Geschäftsbereichs (Gas & Services) habe sich verglichen mit den Vorquartalen etwas abgeschwächt. Air Liquide habe in allen Regionen und bei allen Kundengruppen ein organisches Erlöswachstum ausweisen können (mindestens: +2,4% y/y). Die Effizienzsteigungen seien in Q1 (77 Mio. Euro) hinter dem Gesamtjahresziel für 2019 und 2020 (jeweils 400 Mio. Euro p.a. entspreche 100 Mio. Euro per Quartal) zurückgeblieben. Der unkonkrete Ergebnisausblick für das laufende Geschäftsjahr (Anstieg des Nettoergebnisses auf währungsbereinigter Basis und unter der Annahme eines vergleichbaren Marktumfelds) sei bestätigt worden.Diermeier habe seine Erwartungen angehoben (u.a. EPS 2019e: 5,61 (alt: 5,57) Euro; EPS 2020e: 6,04 (alt: 5,96) Euro). Der Industriegase-Markt sei im Vergleich zum Chemiesektor unterdurchschnittlich konjunkturreagibel und weise eine oligopolistische Struktur auf, was sich positiv auf die Ergebnisgenerierung auswirke.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Air Liquide-Aktie. (Analyse vom 07.05.2019)Börsenplätze Air Liquide-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:116,85 EUR -1,27% (07.05.2019, 14:14)