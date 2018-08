Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

109,15 EUR -0,55% (02.08.2018, 13:56)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (02.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF).Die Zahlen für Q2 bzw. H1 seien beim Umsatz erwartungsgemäß ausgefallen, seien ergebnisseitig aber (insbesondere währungsbedingt) leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die organische Wachstumsdynamik habe sich unverändert intakt gezeigt und in den meisten Bereichen sequenziell etwas zulegen können. Für 2018 stelle Air Liquide weiterhin einen Anstieg des bereinigten Nettoergebnisses in Aussicht. Bei der Integration der Airgas-Aktivitäten und der Realisierung der Synergien komme das Unternehmen schneller als erwartet voran und erwarte das anvisierte Potenzial (über 300 Mio. USD) nun bereits Mitte 2019 (12 Monate früher als ursprünglich geplant) erreichen zu können (bisher realisiert: 260 (davon in 2018: 45) Mio. USD).Alle sin allem habe sich das Marktumfeld in der ersten Jahreshälfte günstig dargestellt. Die konjunkturellen Unsicherheiten hätten letztlich aber zugenommen. Wegen dieser Gemengelage sehe der Analyst das Wertpapier auf dem aktuellen Kursniveau als nahezu fair bewertet an.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Air Liquide-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 110,00 auf 112,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 02.08.2018)Börsenplätze Air Liquide-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:109,10 EUR -0,37% (02.08.2018, 12:55)