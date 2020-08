Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

139,60 EUR -0,07% (31.07.2020)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (03.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF).Während die Umsatzentwicklung des zweiten Quartals 2020 hinter der Analysten-Prognose zurückgeblieben sei, hätten sich die Ergebniszahlen für das erste Halbjahr 2020 im Rahmen bzw. über den Analysten-Erwartungen bewegt. Das Zahlenwerk sei durch die Covid-19-Pandemie belastet, aber unterdurchschnittlich gewesen. Air Liquide habe insgesamt etwas schwächer als der Linde plc-Konzern abgeschnitten. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 sei auf bereinigter Basis (Verbesserung der EBIT-Marge; Nettoergebnis in der Größenordnung des Vorjahres) bestätigt worden. Der Verkauf von Schülke (vollzogen am 03.08.) habe aber zu einem Buchgewinn geführt (daher: Nettoergebnisanstieg auf berichteter Basis).Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. berichtetes EPS 2020e: 5,93 (alt: 4,73) Euro; berichtetes EPS 2021e: 5,41 (alt: 5,30) Euro). Der Markt für Industriegase biete nach wie vor langfristiges, strukturelles Wachstum (zusätzliche Impulse durch politische Wasserstoffinitiativen) und sei zudem auf der Anbieterseite stark konzentriert, was der Geschäftsentwicklung des Air Liquide-Konzerns auch zukünftig förderlich sein sollte.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Air Liquide-Aktie (seit Jahresbeginn: +11%) nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 125,00 auf 146,00 Euro erhöht. (Analyse vom 03.08.2020)Börsenplätze Air Liquide-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:142,05 EUR +1,54% (03.08.2020, 13:33)