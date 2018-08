ISIN Air France-KLM-Aktie:

Kurzprofil Air France-KLM S.A.:



Air France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) ist eine der größten Fluggesellschaften Europas. Die Kernkompetenz des Konzerns ist die Durchführung von nationalen und internationalen Passagierflügen und Frachttransporten an 253 Destinationen in über 100 Länder weltweit mit einer Flotte von über 570 Flugzeugen. Air France-KLM befördert jährlich mehr als 75 Mio. Passagiere. Im Weiteren ist der Konzern in der Wartung der eigenen Flugzeugflotte und für andere Fluggesellschaften weltweit tätig. Darüber hinaus werden international Cateringdienstleistungen durch die Tochtergesellschaft Servair für Besatzung und Fluggäste angeboten. Außerdem offeriert die Tochtergesellschaft Transavia preiswerte Mittelstreckenflüge an Freizeitdestinationen und die Regionalfluglinie HOP! führt Flüge in Frankreich und Europa durch.



Durch eine 25% Beteiligung an der italienischen Alitalia ist die Unternehmensgruppe verstärkt in Nord- und Südeuropa präsent. Im Weiteren ist der Konzern mit rund 26% an der Kenya Airways beteiligt. Air France-KLM S.A. entstand im Jahr 2004 durch den Zusammenschluss. (01.08.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air France-KLM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fluggesellschaft Air France-KLM S.A. (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) unter die Lupe.Diverse Streiks von Mitarbeitern, ein Chefrücktritt und steigende Kerosinpreise - die Rahmenbedingungen für das Geschäft der Fluggesellschaft seien nicht gerade günstig. Das habe im zweiten Quartal tiefe Spuren in der Bilanz hinterlassen. Doch die Air France-KLM-Aktie lege kräftig zu. Air France-KLM-Generaldirektor und Finanzchef Frédéric Gagey, der den Konzern derzeit als Teil eines Übergangsteams führe, habe bei der Vorlage der Q2-Bilanz Hoffnung auf weiter steigende Durchschnittserlöse.Seit Jahresbeginn habe das Papier immer noch fast 40% eingebüßt. Doch nun scheine sich allmählich eine Bodenbildung abzuzeichnen. Der steile Abwärtstrend seit Januar habe verlassen werden können und auch die 90-Tage-Linie sei überwunden worden. "Der Aktionär" bleibe noch an der Seitenlinie und beobachte den weiteren Verlauf. Risikobereite Anleger könnten eine Kurzfrist-Spekulation versuchen, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Air France-KLM-Aktie:8,196 EUR +4,41% (01.08.2018, 14:29)Euronext Paris-Aktienkurs Air France-KLM-Aktie:8,20 EUR +4,99% (01.08.2018, 14:32)