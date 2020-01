ISIN Air France-KLM-Aktie:

FR0000031122



WKN Air France-KLM-Aktie:

855111



Ticker-Symbol Air France-KLM-Aktie:

AFR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air France-KLM-Aktie:

AF



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Air France-KLM-Aktie:

AFRAF



Kurzprofil Air France-KLM S.A.:



Air France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) ist eine der größten Fluggesellschaften Europas. Die Kernkompetenz des Konzerns ist die Durchführung von nationalen und internationalen Passagierflügen und Frachttransporten an 253 Destinationen in über 100 Länder weltweit mit einer Flotte von über 570 Flugzeugen. Air France-KLM befördert jährlich mehr als 75 Mio. Passagiere. Im Weiteren ist der Konzern in der Wartung der eigenen Flugzeugflotte und für andere Fluggesellschaften weltweit tätig. Darüber hinaus werden international Cateringdienstleistungen durch die Tochtergesellschaft Servair für Besatzung und Fluggäste angeboten. Außerdem offeriert die Tochtergesellschaft Transavia preiswerte Mittelstreckenflüge an Freizeitdestinationen und die Regionalfluglinie HOP! führt Flüge in Frankreich und Europa durch.



Durch eine 25% Beteiligung an der italienischen Alitalia ist die Unternehmensgruppe verstärkt in Nord- und Südeuropa präsent. Im Weiteren ist der Konzern mit rund 26% an der Kenya Airways beteiligt. Air France-KLM S.A. entstand im Jahr 2004 durch den Zusammenschluss. (29.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Air France-KLM-Aktienanalyse von Analysten Adrian Yanoshik und William Fitzalan Howard von der Privatbank Berenberg:Adrian Yanoshik und William Fitzalan Howard, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Fluggesellschaft Air France-KLM S.A. (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF), senken aber das Kursziel von 12,40 auf 12 Euro.Die Optimierungsmaßnahmen des französischen Konzerns dürften noch Zeit brauchen, den geduldigen Anleger jedoch letztlich deutlich belohnen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Sie hätten u.a. auf Fortschritte bei Tarifverhandlungen mit Piloten verweisen. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen allerdings deutlich gesenkt.Adrian Yanoshik und William Fitzalan Howard, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Ryanair-Aktie bestätigt und das Kursziel von 12,40 auf 12 Euro reduziert. (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Air France-KLM-Aktie:8,652 EUR +1,72% (29.01.2020, 12:45)Euronext Paris-Aktienkurs Air France-KLM-Aktie:8,614 EUR +1,34% (29.01.2020, 13:00)