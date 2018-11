Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (23.11.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Das Unternehmen habe auf dem Kapitalmarkttag (13.11.) eine Ergebnisprognose (bereinigtes EPS: 1,50 bis 1,60 Euro; Vj.: 1,59) Euro) für 2018 veröffentlicht. Die restlichen Zielsetzungen (u.a. Investitionen: 1,8 Mrd. Euro; Kosteneinsparungen (netto) von 420 Mio. Euro) seien bestätigt worden. Ferner sei die Strategie "Leading Together" vorgestellt worden. Deren Umsetzung solle in den kommenden drei Jahren (bis 2021) zu einer Beschleunigung des Umsatzwachstums (vergleichbare Basis), Marktanteilsgewinnen sowie einer Verdopplung des Online-Umsatzes auf rund 7 Mrd. Euro führen. Flankiert werde dies durch ein Kostensenkungsprogramm (Volumen: 1,8 Mrd. Euro). Der freie Cashflow (2019 bis 2021) solle bei rund 2 Mrd. Euro pro Jahr liegen und die Investitionen rund 3% des Umsatzes betragen.Für 2019 würden ein EPS-Wachstum (bereinigt) im hohen einstelligen Prozentbereich, eine stabile bereinigte operative Marge, Investitionen von 2,0 Mrd. Euro (u.a. Repositionierung der US-Marke Stop & Shop) sowie ein Aktienrückkaufprogramm (Volumen: 1 Mrd. Euro) in Aussicht gestellt. Die Guidance für 2019 habe insgesamt der Erwartung des Analysten entsprochen. Er erhöhe seine EPS-Prognosen für 2019 leicht (berichtet: 1,62 (alt: 1,60) Euro; bereinigt: 1,69 (alt: 1,67) Euro). Für den wichtigen US-Markt (Umsatzanteil 9M 2018: 60%) rechne er zukünftig mit einem zunehmenden Margendruck u.a. durch steigende Löhne und steigende Transportkosten. Außerdem habe die Entwicklung hier bislang von Synergieeffekten aus der Fusion von Ahold und Delhaize profitiert, die ab Ende 2019 auslaufen würden.Unter Berücksichtigung dieses Szenarios ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein unverändertes Kursziel von 24,00 Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die Ahold Delhaize-Aktie. (Analyse vom 23.11.2018)Börsenplätze Ahold Delhaize-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:22,435 EUR -0,29% (23.11.2018, 10:03)