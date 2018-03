Börsenplätze Ahlers-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Ahlers AG:



Die Ahlers AG (ISIN: DE0005009732, WKN: 500973, Ticker-Symbol: AAH3) ist einer der größten börsennotierten Mode-Hersteller mit Schwerpunkt Männermode in Europa. Ahlers ist ein innovatives, finanzstarkes Unternehmen, das in den über 90 Jahren seines Bestehens bewiesen hat, immer flexibel und schnell auf die Anforderungen der Zeit und der Märkte zu reagieren.



Ahlers ist seit Jahrzehnten der zuverlässige Partner des mittelständischen und des großen Facheinzelhandels. Ahlers ist einer der großen European Player, sowohl hinsichtlich der Vertriebskanäle als auch bezüglich seiner Marken und Produkte. (28.03.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ahlers-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Ahlers-Vorzugsaktie (ISIN: DE0005009732, WKN: 500973, Ticker-Symbol: AAH3) von "halten" auf "kaufen" hoch.Auf Basis des fortgeführten Geschäfts habe die Ahlers AG umsatzseitig im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 deutlich über dem negativen Branchentrend abgeschnitten. Höher als erwartet ausgefallene Aufwendungen im Schlussquartal hätten jedoch dazu geführt, dass das Zahlenwerk ergebnisseitig klar unter den Vorjahreswerten und auch unter den eigenen Erwartungen ausgefallen sei.Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 rechne das Management aber angesichts der implementierten Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen sowie der einkaufsseitig günstig wirkenden Stärke des Euro zum US-Dollar wieder mit spürbaren Verbesserungen der Ertragskennziffern. Auch die Analysten sähen die Talsohle nun als endgültig durchschritten an und würden eine wieder deutlich ansteigende Profitabilität erwarten, wenngleich die früheren Margenniveaus zunächst noch in weiter Ferne bleiben dürften.Die Ahlers-Vorzugsaktie werde auf Basis der Schätzungen der Analysten derzeit für 2017/18 mit einem KGV von 22,9 bewertet, das deutlich über dem 2018er-KGV ihrer aus den Branchen Bekleidungsartikel und Textilindustrie gebildeten Peer-Group von 17,2 liege. Allerdings bewege sich die aktuelle Marktkapitalisierung mit 71,4 Mio. Euro knapp 31 Mio. Euro bzw. rund 2,24 Euro je Aktie unter dem zum 30. November ausgewiesenen Eigenkapital von 102,1 Mio. Euro. Hinzu kämen noch mögliche stille Reserven in den mit 17,8 Mio. Euro bilanzierten Kunstwerken. Zudem belaufe sich die Dividendenrendite auf attraktive 3,8 Prozent. Positiv könnte sich auch die geplante Zusammenlegung der Aktiengattungen auf den Börsenkurs auswirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link