Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Agrarrohstoffe waren von den jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten größtenteils unbeeindruckt, so die Analysten der Commerzbank.



Gestern sei es mit den Notierungen für Weizen, Mais und Sojabohnen an der CBOT sogar um ca. 2% nach oben gegangen. Auch Weizen an der Euronext in Paris habe sich leicht verteuert. Der Fokus der Marktteilnehmer sei momentan stark auf die Trockenheit im Mittleren Westen der USA und in Argentinien gerichtet. In Argentinien solle es Wettervorhersagen zufolge am kommenden Wochenende und in der nächsten Woche zwar Regenfälle geben. Es bestünden aber Zweifel, ob sie den dürregeplagten Sojabohnenplantagen hinreichend Linderung verschaffen würden. Komme es nicht zu den erhofften Niederschlägen, warne die Getreidebörse Buenos Aires vor beträchtlichen Ausfällen bei der argentinischen Sojabohnenernte.



Die Getreidebörse rechne in diesem Fall mit einer Erntemenge von nur noch 40 Mio. Tonnen. Die Abwärtsrevision der Ernteprognose durch die Getreidebörse von 54 Mio. auf 51 Mio. Tonnen in der letzten Woche müsse daher nicht die letzte gewesen sein. Argentinien sei der drittgrößte Sojabohnenproduzent und -exporteur hinter den USA und Brasilien. Dagegen würden Regen und Transportprobleme die bereits laufende Sojabohnenernte in Brasilien behindern. Entsprechend hoch dürfte die Nachfrage nach US-Sojabohnen sein. Diese werde zusätzlich durch den schwachen US-Dollar unterstützt. Zwar habe die US-Währung zuletzt leicht aufgewertet, notiere aber noch immer nur unweit des vor zwei Wochen verzeichneten 3-Jahrestiefs. (07.02.2018/ac/a/m)