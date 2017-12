Weitere Suchergebnisse zu "Sojabohnen CBOT Rolling":

Der Sojabohnenpreis in Chicago stieg gestern um 1%, überschritt die Marke von 1.000 US-Cents je Scheffel, und notiert auf dem höchsten Stand seit Ende Juli, so die Analysten der Commerzbank.



Der Preis profitiere von der trockenen Witterung in Argentinien. Die Getreidebörse Buenos Aires rechne mit einer unveränderten Sojabohnenfläche von rund 18 Mio. Hektar. Derzeit sei aber erst die Hälfte der erwarteten Anbaufläche eingesät, was deutlich weniger sei als im Vorjahr. Der Feuchtigkeitsmangel schüre auch Sorgen vor Ertragseinbußen. In diesem Zusammenhang habe gestern für Unruhe gesorgt, dass die australische Wetterbehörde den Schwellenwert für ein La Niña-Phänomen überschritten sehe. Dieses gehe oft mit trockenerer Witterung in Teilen Südamerikas einher. Noch allerdings sei es zu früh für klare Aussagen zu den Auswirkungen, zumal alle Klimamodelle darauf hindeuten würden, dass allenfalls mit einem kurzen und milden Verlauf von La Niña zu rechnen sei.



Argentinien sei nach den USA und Brasilien der drittgrößte Produzent von Sojabohnen und der größte Exporteur von Sojamehl und Sojaöl. Von einem geringeren Angebot aus Südamerika - auch in Brasilien dürfte die nächste Ernte nicht mehr das Rekordniveau der letzten Ernte erreichen - könnten besonders die US-Anbieter profitieren. Sie hätten vor kurzem ihre Ernte 2017/18 abgeschlossen, die rekordhoch ausgefallen sein solle. Die Sojabohnenverkäufe ins Ausland seien dynamisch in die Saison gestartet, seien auf kumulierter Basis inzwischen aber unter das Vorjahresniveau gefallen. (06.12.2017/ac/a/m)