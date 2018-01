Weitere Suchergebnisse zu "Weizen CBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit 155 EUR je Tonne notiert Weizen in Paris derzeit auf dem niedrigsten Stand seit Frühjahr 2016, so die Analysten der Commerzbank.



Der starke Euro belaste weiter die Weizennotierungen in Paris. Denn dadurch verschlechtere sich die Konkurrenzfähigkeit für europäischen Weizen an den internationalen Märkten, zumal die US-Weizenpreise nicht von der ausgeprägten US-Dollarschwäche profitieren würden. Zum einen hätten sowohl das US-Landwirtschaftsministerium als auch der Internationale Getreiderat im Januar ihre Schätzungen für einen globalen Überschuss nochmals erhöht. Zum anderen würden in einigen Gegenden der USA Regen- und teils auch Schneefälle für eine willkommene Verbesserung der Feuchtigkeitsversorgung der Böden sorgen. Auch die Regenfälle der letzten Zeit im größten Produzentenland der EU, Frankreich, würden positiv bewertet. Entsprechend habe sich jetzt auch der französische Produzentenverband AGPB geäußert.



Die Analysefirma Informa Analytics habe zwar ihre Schätzung für die kommende US-Sojabohnenfläche gegenüber dem Vormonat leicht reduziert, bleibe aber bei der Einschätzung, dass mit 91,2 Mio. Morgen ein neuer Rekord aufgestellt werde. Damit liege Informa über der Prognose des Magazins Farm Futures, bei Mais dagegen leicht darunter. Laut Informa würde sich die Flächenverschiebung des Vorjahres zugunsten von Sojabohnen - wenn auch weniger ausgeprägt - fortsetzen. Bei Baumwolle erwarte sie einen Anstieg von 12,6 Mio. Morgen 2017/18 auf 13,5 Mio. Morgen. (24.01.2018/ac/a/m)