Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Argentinien führt das heiße und trockene Wetter zu einer leichten Abwärtsrevision der Flächenschätzungen für Sojabohnen und Mais, so die Analysten der Commerzbank.



Das argentinische Landwirtschaftsministerium habe seine Flächenschätzung für Sojabohnen auf 16,75 Mio. Hektar (bislang 16,8 Mio. Hektar) und für Mais auf 8,7 Mio. Hektar (8,8 Mio. Hektar) reduziert. Die Getreidebörse von Buenos Aires schätze, dass 98,9% der geplanten Sojabohnenfläche bestellt worden seien, wobei diese mit 18 Mio. Hektar etwas höher angegeben werde. Die Getreidebörse warne zudem, dass es aufgrund der Trockenheit zu Ertragsverlusten kommen könne. Bei Mais seien laut der Getreidebörse von Buenos Aires bislang 92,4% der geplanten Fläche bestellt worden. Die Getreidebörse schätze diese allerdings nur auf 5,4 Mio. Hektar.



Argentinien sei der drittgrößte Produzent und Exporteur von Sojabohnen und Mais. Die Trockenheit in Argentinien habe neben dem schwachen US-Dollar den Sojabohnenpreis zuletzt wieder auf 10 USD je Scheffel steigen lassen. Angesichts nahezu rekordhoher Ernten in den USA und Brasilien dürften geringere Ernteausfälle in Argentinien den globalen Sojabohnenmarkt kaum nennenswert ins Defizit drücken. Zudem sollten die weltweiten Sojabohnenvorräte laut Schätzung des US-Landwirtschaftsministeriums Ende 2017/18 ein Rekordniveau von 98,6 Mio. Tonnen erreichen. Wenn diese nun wegen Argentinien möglicherweise etwas niedriger lägen, ändere dies an der reichlichen Versorgung mit Sojabohnen wenig. (26.01.2018/ac/a/m)