Das russische Agrarberatungsunternehmen SovEcon erwartet auch 2018 eine sehr hohe russische Getreideernte, so die Analysten der Commerzbank.Die Rekordernte 2017 führe dazu, dass die Getreidelagerendbestände trotz sehr hoher Exporte um 55% auf ein Rekordniveau von 31,4 Mio. Tonnen steigen sollten. Davon würden 21,8 Mio. Tonnen auf Weizen entfallen. Das hohe Angebot aus Russland dürfte somit weiterhin auf die Weltmarktpreise drücken. Dies erkläre möglicherweise auch, warum Russland bei der heutigen OPEC-Sitzung auf einer Ausstiegsklausel bei der Verlängerung der Produktionskürzungen um neun Monate bestehen dürfte. Denn ein weiterer Ölpreisanstieg könnte eine ungewünschte Aufwertung des Rubel zur Folge haben, was die Wettbewerbsfähigkeit für die russischen Weizenexporte beeinträchtigen würde.Der Kakaopreis in New York sei gestern um 2% auf gut 2.100 USD je Tonne gestiegen. Marktteilnehmer würden Arbitragegeschäfte zwischen den Handelsplätzen London und New York dafür verantwortlich machen. Die Internationale Kakaoorganisation veröffentliche heute ihren Quartalsbericht. Dieser enthalte allerdings nur Schätzungen zum bereits abgelaufenen Kakaojahr 2016/17.