Es verstehe sich von selbst, dass der versierte Investor bei der Auswahl der besten Unternehmen für sein Portfolio auch nach Wachstumstreibern und potenziellen Verbindlichkeiten Ausschau halten sollte. Eine der größten Herausforderungen für die Agrar- und Lebensmittel-Wertschöpfungskette sei der globale Druck, sich mit ökologischen und sozialen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Der Upstream-Bereich der Wertschöpfungskette stehe vor allem vor einigen wichtigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Reduzierung der Treibhausgasemissionen (Landnutzung und Methanemissionen aus der Viehhaltung), die eines der wichtigsten Umweltthemen in der Wertschöpfungskette darstellen würden. Außerdem wachse die Bevölkerung und mit ihr die mittlere Einkommensklasse. Daher sei die Ernährung einer wachsenden und wohlhabenderen Bevölkerung eine gewaltige Aufgabe, wenn die Treibhausgasemissionen reduziert werden sollten. Hinzu komme, dass der Schritt in Richtung Nachhaltigkeit nicht mehr nur eine ethische oder moralische Verpflichtung sei, sondern auf globaler Ebene zunehmend rechtliche Unterstützung erfahre.



Dies ermutige immer mehr Unternehmen (und Verbraucher), sich durch Lösungen wie Präzisionslandwirtschaft, pflanzliche Proteine, Fermentation, Methanreduzierung oder lokale Produktion und lokaler Konsum um den Erhalt der Artenvielfalt und robuster Ökosysteme zu bemühen. Unternehmen, die diesen "grünen Zug" verpassen würden, würden unweigerlich ins Hintertreffen geraten. Gleichzeitig würden Unternehmen, die in der Lage seien, rechtzeitig und innovativ Lösungen für diese Herausforderungen bereitzustellen, langfristig besser abschneiden. Nachhaltigkeit sei der entscheidende Differenzierungsfaktor für jedes Unternehmen, das in der Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft tätig sei. In den letzten zehn Jahren sei überdeutlich geworden, dass Klimawandel und Nachhaltigkeit ein struktureller Trend seien, der nicht mehr wegzudenken sei.



Es sei jedoch wichtig, im Auge zu behalten, dass es neben den unmittelbaren nachhaltigen Faktoren eine Vielzahl anderer Trends gebe, die diesen Sektor als Ganzes parallel beeinflussen würden. Zum Beispiel würden die Experten feststellen, dass die COVID-Pandemie einige Schlüsselthemen deutlich in den Vordergrund gerückt habe, wie z.B. Gesundheit, Wellness, Automatisierung, Verpackung und Kreislaufwirtschaft. Hinzu komme, dass die Verbraucher zunehmend Nahrungsergänzungsmittel fokussieren würden. Infolgedessen werde man zunehmende Wechselwirkungen zwischen Gesundheit und Ernährung sehen. Andererseits beobachte man auch, wie Landwirte sich mehr Gedanken über sicherere Arbeit und den Schutz der Umwelt machen und zunehmend Techniken der Präzisionslandwirtschaft einsetzen würden.



Obwohl der geographische Aspekt durchaus relevant sei, würden die Experten den Standort eines Unternehmens nicht unbedingt als Ausgangspunkt für einen Anlageprozess betrachten. DPAM ziehe es vor, sich stattdessen auf Wachstumsthemen zu konzentrieren. Allerdings scheinen die einzelnen Themen gewisse geografische Tendenzen aufzuweisen, so die Experten von DPAM. Wenn man sich zum Beispiel die Präzisionslandwirtschaft ansehe, lägen US-Unternehmen eindeutig an der Spitze. Darüber hinaus sollten US-Ammoniak-/Stickstoffunternehmen mit ihren gut entwickelten Logistiknetzwerken in der Lage sein, besser von der Wasserstoffwirtschaft zu profitieren, da Ammoniak ein besserer Wasserstoffträger sei und zu sichereren und einfacheren Lager- und Transportmöglichkeiten führe. Im Gegensatz dazu sei Europa innerhalb des Gesundheits- und Wellness-Trends der klare Outperformer. Das europäische Know-how lasse sich am besten im Bereich der Fermentation veranschaulichen, das von der Substitution synthetischer Inhaltsstoffe bis zur Entwicklung neuartiger Inhaltsstoffe für Verpackungslösungen reiche. Diese wiederum seien in den USA recht begrenzt.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft dem gut informierten Anleger eine Fülle von Möglichkeiten biete. Da er an der Spitze der aktuellen nachhaltigen Revolution stehe, schaffe es der Sektor als Ganzes, eine bemerkenswert einzigartige Konvergenz von soliden Finanzerträgen, innovativen Chancen und ethischen Anlagemöglichkeiten zu bieten. Folglich würden ein diversifizierter Ansatz über die gesamte Agrarwertschöpfungskette sowie der Fokus auf Nachhaltigkeit und andere wichtige Wachstumsthemen eine hervorragende Grundlage für den Aufbau eines gut diversifizierten Portfolios bilden. (01.06.2021/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Es wird immer deutlicher, dass die Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft im Epizentrum der Nachhaltigkeitsproblematiken steht, so Alexander Roose, CIO Fundamental Equity bei DPAM.Dies sollte Investoren jedoch nicht abschrecken. Ganz im Gegenteil, denn diese Herausforderungen könnten zu einer Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten führen: Die Agrar-Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette profitiere eindeutig von strukturellen Trends, wie der wachsenden Mittelschicht oder der Industrialisierung der Proteinindustrie in Asien. In einer Welt, in der die Inflation allmählich anziehe, biete der Agrar- bzw. Nahrungsmittelsektor gute Eigenschaften zur Inflationsabsicherung.Obwohl der Begriff "Agrar-Nahrungsmittel" etwas restriktiv erscheinen möge, um eine große Diversifizierung innerhalb des Themas zu ermöglichen, umfasse er tatsächlich eine überraschend große Bandbreite an verschiedenen Unternehmen und Sektoren. Grob gesagt lasse sich die Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft in drei verschiedene Segmente unterteilen: Upstream (Plantagenbetriebe/Landtechnologie), Midstream (Logistik/Verarbeitung oder Verpackung) und Downstream (Lebensmitteltechnologie/Proteinproduktion/nachgelagerte Lebensmittelindustrie). Innerhalb dieser drei Segmente der Wertschöpfungskette lasse es sich in verschiedene Themen und Unterthemen investieren. Mit einem Top-Down-Ansatz und einem Fokus auf fundamentale und wertbestimmende ESG-Erfolgsfaktoren würden sich zahlreiche interessante Unternehmen in diesem Themenkomplex identifizieren lassen.