Kurzprofil AgraFlora Organics International Inc.:



AgraFlora Organics International Inc. (ISIN: CA00851F1062, WKN: A2N9KA, Ticker-Symbol: PU31, CSE-Ticker-Symbol: AGRA) ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf die internationale Cannabisindustrie konzentriert. Zu den kanadischen Vermögenswerten des Unternehmens gehören: Edibles & Infusions, eine automatisierte Produktionsanlage in Winnipeg Manitoba (MB); Propagation Services Canada, ein kommerzielles Gewächshaus in Delta British Columbia (BC), und AAA Heidelberg, ein handwerklich orientierter Cannabisproduzent in London Ontario (ON). Zu den Marken des Unternehmens gehören Canutra Naturals, HowlBrands, Whole Hemp Health, Eurasia Infused, True Focus und Potluck. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Farmako GmbH hat Vertriebsaktivitäten in Deutschland. (02.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AgraFlora-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AgraFlora Organics International Inc. (ISIN: CA00851F1062, WKN: A2N9KA, Ticker-Symbol: PU31, CSE-Ticker-Symbol: AGRA) unter die Lupe.Erfahrene Investoren und Marktbeobachter würden das kennen: Immer wieder würden dubiose kanadische Pennystocks unter den gefragtesten Aktien von Privatanlegern auftauchen. Dabei gelte im Zweifel: Je ausgebombter der Kurs und je katastrophaler die Bilanz, desto besser. "Der Aktionär" schätze ein, was von den aktuellen Hypes zu halten sei.Nachdem der Cannabis-Markt abgestürzt sei, hätten Zocker einige Branchenvertreter ins Visier genommen, deren Kurse optisch sehr günstig wirken würden. Neben Speakeasy Cannabis Club zähle dazu AgraFlora Organics. AgraFlora-Aktien hätten zuletzt in Deutschland für weniger als zwei Cent den Besitzer gewechselt. Der Kurs sei niedriger als bei Steinhoff.Die Hoffnung der Käufer: Kursausschläge - beispielsweise, wenn die Unternehmen neue Projekte oder Kooperationen vermelden würden. Dabei würden die Nachrichten in der Regel nichts an den fundamentalen Aussichten ändern. Weil die Aktien aber kaum gehandelt würden, reiche oft ein relativ geringer Kapitaleinsatz, um die Kurse signifikant zu bewegen. Schon ein Anstieg von zwei auf drei Cent würde einem Plus von 50 Prozent entsprechen.Seien die Aktien den Zock wert? Fakt sei: Die Marktkapitalisierung der Unternehmen sei relativ gering, keine namhaften Analystenhäuser würden sich mit ihnen beschäftigen. AgraFlora habe seit Jahren einen immer negativeren Cashflow. Der langfristige Kursverlauf spreche für sich."Der Aktionär" rät: Finger weg, so Lars Friedrich.Eine Alternative: Wer auf eine Trendwende im Cannabis-Markt setzen wolle, könne das beispielsweise mit dem North America Cannabis Select tun. Der Index bilde die Entwicklung von einigen der größten Unternehmen der Branche ab. (Analyse vom 02.11.2020)