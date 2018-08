Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

36,05 Euro +0,39% (06.08.2018, 10:27)



TSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

USD 53,99 +0,43% (03.08.2018)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



TSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält. (06.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse des Analysten Carey MacRury von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Carey MacRury vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Canaccord Genuity haben ihre Cash Kosten-Prognose für 2018 auf rund 650 USD pro Unze angehoben. Bislang sei man von einer konservativen Kosten-Guidance ausgegangen. Doch zur Jahresmitte seien die Kosten höher als angenommen.Die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. seien im Sektorvergleich weiterhin sehr günstig. Die solide operative Performance, das starke Management, das robuste Produktionsprofil und die mit geringen Risiken verbundene M&A-Strategie würden für einen Einstieg sprechen, so der Analyst Carey MacRury.In ihrer Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 66,00 CAD.Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:35,52 Euro -0,42% (06.08.2018, 15:03)