Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält. (25.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) unter die Lupe.Der Goldproduzent habe mit seinen Q2-Zahlen wieder einmal die Marktprognosen übertroffen. Das bereinigte EPS habe bei 0,10 Dollar und damit 0,07 Dollar höher gelegen als von Analysten erwartet. Agnico habe dabei auch der höhere Goldpreis geholfen. In Q2 habe das Gold im Schnitt zu 1.318 Dollar je Unze verkauft werden können, im Vorjahreszeitraum seien es noch 1.293 Dollar gewesen. Einziger Wermutstropfen: Die Kosten von Agnico seien im Vergleich zum Q2/2018 von 921 Dollar je Unze auf 953 Dollar je Unze geklettert.Insgesamt sehe man ein weiteres starkes Quartal von Agnico Eagle. Die Agnico-Eagle Mines-Aktie habe gestern nachbörslich 0,8 Prozent zulegen können. Agnico sei weiterhin einer der wenigen größeren Produzenten, die aus eigener Kraft wachsen könnten.Der Titel sei nach gängigen Kriterien sicherlich nicht mehr günstig bewertet. Doch das war die Agnico-Eagle Mines-Aktie in den vergangenen Jahren praktisch nie - und trotzdem ist sie weiter gestiegen und schielt bereits wieder in Richtung des Hochs aus dem Jahr 2016, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2019)Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie: