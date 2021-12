Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Agnico Eagle Mines-Aktie:

66,45 CAD +0,61% (24.12.2021, 19:00)



NYSE-Aktienkurs Agnico Eagle Mines-Aktie:

51,21 USD -0,45% (28.12.2021, 22:10)



ISIN Agnico Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico Eagle Mines-Aktie:

AE9



Toronto Stock Exchange-Symbol Agnico Eagle Mines-Aktie:

AEM



NYSE-Symbol Agnico Eagle Mines-Aktie:

AEM



Kurzprofil Agnico Eagle Mines Ltd.:



Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada ansässiges Goldbergbauunternehmen, das sich mit der Förderung von Edelmetallen befasst. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Nordgeschäft, Südgeschäft und Exploration. Das Nordgeschäft des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Kanada und Finnland. Der südliche Geschäftsbereich des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Mexiko. Die Explorationsgruppe des Unternehmens konzentriert sich auf die Identifizierung neuer Mineralreserven und Mineralressourcen sowie neuer Erschließungsmöglichkeiten in Gold produzierenden Regionen. (29.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis könne sich im zu Ende gehenden Jahr 2021 über der Marke von 1.800 Dollar behaupten. Damit dürfte Gold zwar auf Jahressicht einen Verlust von etwa fünf Prozent verbuchen. Doch nach den starken Gewinnen der Vorjahre sei dies aus technischer Sicht kein Beinbruch. Enttäuscht hätten in diesem Jahr aber die Goldminen, die durch die Bank schwach tendiert hätten. Der eine oder andere fürchte, dass auf die Goldminen eine neue Lockdown-Welle zukommen könnte.Geschürt werde diese Angst durch eine Meldung von Agnico Eagle. Der Konzern habe gemeldet, dass man in den Minen im Norden Kanadas, in Nunavut, seit dem 18. Dezember mit neuen Corona-Erkrankungen zu kämpfen habe. Insgesamt solle es auf den drei Projekten Meliadine, Meadowbank und Hope Bay insgesamt 13 mutmaßliche neue Corona-Fälle gegeben haben. Der Konzern habe daher vor Weihnachten noch beschlossen, die Arbeiter nach Hause zu schicken. "Alle Beschäftigten in Nunavut, die sich derzeit vor Ort befinden, werden nach Hause geschickt, und diejenigen, die derzeit nicht vor Ort sind, werden für einen Zeitraum von mindestens drei Wochen nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren", heiße es in einer Mitteilung von Agnico Eagle. Damit dürften die Minen bis Ende des Jahres praktisch stillstehen.Ein Grund zu Sorge? Eher ein Akt der Vorsorge. Die Covid-Protokolle seien auf den meisten Minen noch in Kraft. Damit dürfte eine rasche Ausbreitung neuer Corona-Fälle unterbunden werden. Der Ausfall von rund zwei bis drei Wochen der Produktion sei für Agnico Eagle zwar ärgerlich, weil das rund ein Drittel der Konzernproduktion betreffe. Aber letztlich sei es besser, frühzeitig vorzusorgen, als später über Wochen oder Monate die Minen schließen zu müssen. Agnico werde aller Voraussicht nach anschließend vermehrt mit Tests arbeiten, um schon frühzeitig neue potenzielle Fälle zu erkennen. Diese könnten dann in Quarantäne geschickt werden. Eine neue Lockdown-Welle dürfte so vermieden werden. Sicherlich würden die meisten größeren Goldproduzenten erneut den Zugang zu den Minen mit Tests streng überwachen, um frühzeitig gegenzusteuern. Es ist unwahrscheinlich, dass es erneut breite Minenschließungen wie noch im Frühjahr/Frühsommer 2020 geben wird, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)Börsenplätze Agnico Eagle Mines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Agnico Eagle Mines-Aktie:45,33 EUR +0,09% (29.12.2021, 09:59)