Kurzprofil Agilyx:



Agilyx (ISIN: NO0010872468, WKN: A2QD56, Ticker-Symbol: 5NQ) ist ein Pionier bei der chemischen Rückführung schwer zu recycelnder Kunststoffströme nach dem Gebrauch in eine Vielzahl von Produkten, darunter zirkuläre Neuware wie Kunststoffe, chemische Zwischenprodukte und Kraftstoffe. In den letzten 16 Jahren hat Agilyx durch umfangreiche Forschungs- und Handelsaktivitäten führende Industrietechnologien und Know-how entwickelt, um Kunststoff zu einer echten kreisförmigen Ressource zu machen. Am 30. September 2020 wurde Agilyx AS unter dem Tickersymbol AGLX-OL am Merkur Market notiert, einer multilateralen Handelsfazilität der Osloer Börse. Die Agilyx-Aktie wird an den Börsen München, Stuttgart, Berlin, Tradegate und Baader Bank gehandelt. (16.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agilyx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Agilyx (ISIN: NO0010872468, WKN: A2QD56, Ticker-Symbol: 5NQ) unter die Lupe.Der Spezialist für Plastik-Recycling habe für den Mittwoch ein Update zum dritten Quartal 2020 angekündigt. Parallel dazu melde Agilyx eine neue Partnerschaft mit Braskem zur Entwicklung von Polypropylen aus gemischten Kunststoffabfällen.Im Rahmen der Kooperation werde die Agilyx-Technologie genutzt, um das Recycling von schwer zu recycelndem Abfall zu ermöglichen, heiße es von Unternehmensseite. Den gemischten Abfallkunststoff würden die Gesellschaften von Cyclyx International beziehen. Cyclyx sei das Joint Venture, welches Agilyx vor Kurzem mit ExxonMobil ins Leben gerufen habe.Agilyx erhöhe die Schlagzahl, was an der Börse gut ankomme. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link