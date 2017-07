"Nur mit allen Erneuerbaren Energien im Verbund können wir die Energiewende schaffen - dazu gehört nach den dynamischen Entwicklungen der letzten Jahre und Monate selbstverständlich auch die Offshore-Windenergie", kommentiert Philipp Vohrer, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien, die Lernkurve dieser Sparte. "Und wie bei der Onshore-Windenergie und der Solarenergie würden die starken Kostensenkungen höhere Zubauziele als bisher vorgesehen erlauben - das wäre zur Erfüllung der Klimaziele ein wichtiger Beitrag."



Mittelständische Arbeitsplätze in ganz Deutschland



Nicht nur in Sachen energetischer Beitrag, sondern auch hinsichtlich der Arbeitsplatz-Bilanz befindet sich die Offshore-Branche auf Wachstumskurs: Von 2012 bis 2015 wuchsen die Beschäftigtenzahlen von 17.800 auf 20.500. Viele der Arbeitsplätze fallen zwar in den Küstenregionen an, aber durch die komplexen Zulieferketten ergeben sich Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte in ganz Deutschland. So werden laut einer aktuellen Analyse der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) insbesondere auch in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg dank der dortigen starken Maschinenbau- und Elektrotechnikunternehmen Arbeitsplätze generiert.



"Die Projekte der Offshore-Windenergie sind im Vergleich mit den anderen Sparten sehr groß sind und erreichen oftmals Größenordnungen von einigen Milliarden Euro. Dennoch entstehen die Arbeitsplätze vor allem in mittelständischen Betrieben", erläutert Vohrer. 2015 lag dieser Mittelstandsanteil der Offshore-Beschäftigung im deutschen Durchschnitt bei über 62 Prozent. Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und das Küstenland Schleswig-Holstein erreichten dabei die höchsten Werte. Lediglich in Hamburg lag der Wert durch die vielen dort angesiedelten Zentralen großer Offshore-Unternehmen unter 50 Prozent. "Die Offshore-Wirtschaft ist mittelständisch geprägt und vielfältig. Knapp die Hälfte der Arbeitsplätze fallen in der Industrie an. Aber auch Bau und Logistik, Dienstleistungen und weitere Wirtschaftsbereiche tragen zur Beschäftigung bei", so Vohrer mit Blick auf die vertiefende Analyse der GWS. Die Ergebnisse der Untersuchung und ein Portrait dieser Erneuerbaren-Sparte sind Gegenstand einer neuen Broschüre, die ab sofort über den Shop der AEE bezogen werden kann. (10.07.2017/ac/a/m)





