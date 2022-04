Paris (www.aktiencheck.de) - Wir hatten es an dieser Stelle bereits vermutet. Nun hat die südafrikanische Notenbank Ende März den Leitzins tatsächlich zum dritten Mal seit Ende 2021 angehoben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Laut dem geldpolitischen Ausschuss der South African Central Bank sei die Erhöhung des Repo-Satzes von 4 auf 4,25 Prozent erfolgt - und zwar vor allem, um dem zunehmenden Inflationsdruck entgegenzuwirken. Zudem werde die Kap-Währung derzeit von anziehenden Edelmetallpreisen und einer stabilen Binnenwirtschaft beflügelt. Folge: Seit Jahresbeginn liege das Plus des Rands im Vergleich zum Euro im zweistelligen Prozentbereich.



Die Chancen, dass die Kap-Währung das aktuelle Niveau verteidigen oder sogar noch ein wenig zulegen könne, stünden so schlecht nicht. Als die am stärksten industrialisierte Volkswirtschaft Afrikas stehe Südafrika kurz davor, sein Ziel zu erreichen, innerhalb von fünf Jahren Investitionen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar einzusammeln. Auf der diesjährigen Investitionskonferenz in Johannesburg habe man bereits Zusagen in Höhe von über 20 Milliarden US-Dollar erhalten. Dazu passe, dass das Land zu den wichtigsten Mitgliedern der afrikanischen Freihandelszone, des größten Freihandelsblocks der Welt, zähle. Doch Vorsicht: Steigende Öl- und Energiepreise könnten dazu führen, dass der Rand im weiteren Verlauf dieses Jahres auch unter Abwärtsdruck geraten könnte. (08.04.2022/ac/a/m)

