Gleichwohl gebe es für die Regierungen genügend Anreize zum Handeln: Mit Blick auf die Kosten seien Erneuerbare Energien heute genauso wettbewerbsfähig wie fossile Brennstoffe. Darüber hinaus müsse die derzeitige Strominfrastruktur Afrikas dringend erneuert werden: Die Kosten von Stromausfällen würden auf zwei bis vier Prozent des afrikanischen BIP geschätzt. Außerdem müssten die afrikanischen Regierungen ihre Industrien ständig subventionieren, um sie am Laufen zu halten. Diese Subventionen für fossile Brennstoffe würden in Subsahara-Afrika fast 5,6 Prozent des BIP ausmachen und die Staatsverschuldung erheblich belasten. Dies führe zu einem Teufelskreis, bei dem Geld zulasten wichtiger Säulen der Nachhaltigkeit, wie Gesundheit und Bildung, verschwendet werde.



Nachteilig auf die Entwicklung des Sektors wirke auch die erhebliche politische Einmischung der Regierungen. Teilprivatisierungen könnten die Lösung sein. So habe beispielsweise Südafrika der Electricity Supply Commission, die ein Monopol auf die Stromerzeugung gehabt habe, Investitionen im Energiesektor abgenommen. Da Südafrika der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen auf dem Schwarzen Kontinent sei, könnte die Zulassung privater Investitionen in einem Land, das in den letzten Jahren mit Engpässen zu kämpfen gehabt habe, einen Wendepunkt darstellen.



Apropos Kosten: Die afrikanischen Verbraucher müssten mit die höchsten Stromtarife der Welt zahlen. Dennoch würden sich die Stromversorger in Sub-Sahara-Afrika in großer finanzieller Bedrängnis befinden. Die Stromversorgungsunternehmen könnten sich kaum über Wasser halten und hätten Mühe, die Kosten für die Wartung und den Ausbau ihrer Netze zu decken. Es überrasche wenig, dass Investoren und Regierungen bei kapitalintensiven Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien nach wie vor eine ausgesprochene Risikoscheu an den Tag legen würden.



Kurz gesagt, Afrikas Umstieg von fossilen Brennstoffen auf Erneuerbare Energien scheine - zumindest auf dem Papier - angesichts erschwinglicher Energiekosten und des Überflusses an Ressourcen ein Kinderspiel zu sein. Eine sofortige Reform der öffentlichen Versorgungsunternehmen Afrikas spreche daher für sich selbst, denn jede Verzögerung werde die finanziellen und ökologischen Kosten nur erhöhen. Der Aufbau der erforderlichen Infrastruktur, die Rückführung des tief verwurzelten Netzes fossiler Brennstoffe sowie die Auflösung der zahlreichen politischen Verflechtungen seien jedoch eine gewaltige Herausforderung.



Die gute Nachricht sei, dass die meisten Länder südlich der Sahara keinen internationalen Verpflichtungen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen unterlägen und Anspruch auf finanzielle Unterstützung durch stärker entwickelte Länder hätten. Die Anpassung Afrikas an den Klimawandel verlaufe schleppend, weil es an Know-how, technologischen Lösungen und finanzieller Unterstützung mangele. Da diese Themen derzeit auf der lokalen politischen Tagesordnung des Kontinents keinen hohen Stellenwert einnehmen würden und es an einer gemeinsamen Vision mangele, könne die internationale Gemeinschaft zum Träger des Wandels werden.



Auf der UN-Klimakonferenz in Paris seien 100 Milliarden Dollar pro Jahr versprochen worden, um die Entwicklungsländer bei ihren Klimabemühungen zu unterstützen. Diese Verpflichtung werde auf der bevorstehenden COP 26 weiter überprüft werden müssen. Die letzten G7- und G20-Gipfel hätten sich jedoch als ein schlechtes Omen für Afrika in Bezug auf verlässliche Finanzmittel zum Klimaschutz erwiesen. Die Beibehaltung dieser Fördermittel sei von entscheidender Bedeutung. Die Afrikanische Entwicklungsbank schätze, dass der Kontinent bis zum Jahr 2030 etwa 715 Mrd. Dollar benötigen werde, um die Ziele des UNFCCC (Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über den Klimawandel) und des Pariser Abkommens zu erreichen.



Ein Silberstreif am Horizont: Bis heute hätten die meisten afrikanischen Staaten - darunter Marokko, Senegal, Südafrika und Kenia - das Pariser Abkommen unterzeichnet und damit ihr Kommittent für eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und eine Steigerung der Kapazitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien bekräftigt. Kenia könne sich sogar mit einigen der ökologisch engagiertesten Länder des Westens messen: Fast 50 Prozent der kenianischen Produktion würden aus Erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft) stammen. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, insbesondere Kohle und Öl, habe im Jahr 2015 gerade einmal 13 Prozent ausgemacht.



Die Vereinten Nationen würden davon ausgehen, dass sich die Bevölkerung in den Ländern südlich der Sahara bis zum Jahr 2050 fast verdoppeln und dann etwa 2,1 Milliarden Menschen umfassen werde. Dieser bevorstehende Anstieg mache die Energiekrise in Afrika noch dringlicher. Da die dortige Bevölkerung weiter wachse und die Industrie expandiere, sei es für Afrikas künftige Regierungen von entscheidender Bedeutung, einen klaren und einheitlichen Weg zu nachhaltigem Wachstum zu finden und umzusetzen.



Die vielen Widersprüchlichkeiten würden gleichzeitig den Nährboden für eine nachhaltige Zukunft Afrikas bilden. Anlegern stelle sich die Frage, was es brauche, um diesen Kontinent zum Blühen zu bringen. Vielleicht könne die nächste Klimakonferenz COP 27, die in Afrika stattfinden werde, mehr Licht in diese Thematik bringen... Aber werde die Dringlichkeit des Klimawandels bis dahin warten? (24.08.2021/ac/a/m)





