119,50 EUR +3,02% (07.10.2021, 09:00)



133,70 EUR +19,95% (06.10.2021)



US00827B1061



A2QL1G



78P



AFRM



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (07.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Ratenzahlungsspezialisten Affirm sei am Mittwoch um mehr als 20 Prozent nach oben geschossen - und zwar bereits zum dritten Mal seit Ende August. Grund für den Kurssprung sei eine weitere, wichtige Partnerschaft mit einem US-Einzelhandelsriesen.Die Warenhauskette Target habe am Mittwoch angekündigt, dass Kunden ihre Einkäufe ab 100 Dollar Warenwert künftig mit dem "Buy now, pay later"-Feature (BNPL) von Affirm bezahlen könnten. Das Fintech habe einen entsprechenden Blogeintrag von Target bestätigt.Der Deal komme pünktlich zum Start des wichtigen Weihnachtsgeschäfts - und dürfte sich damit für beide Unternehmen lohnen. Die Experten der Investmentbank RBC Capital Markets würden schätzen, dass die Conversion-Rate im Einzelhandel um 20 bis 30 Prozent und der durchschnittliche Einkaufswert sogar um 30 bis 50 Prozent steige, wenn BNPL-Lösungen als Zahlungsoption angeboten würden.Außerdem habe eine aktuelle Umfrage ergeben, dass mehr als die Hälfte der Amerikaner beim diesjährigen Weihnachtsshopping an Ratenzahlungsoptionen interessiert sei, habe ein Affirm-Sprecher gegenüber CNBC erklärt.Die Kaufempfehlung des AKTIONÄR vom 11. August erweist sich damit einmal mehr als Volltreffen. Die Aktie hat sich seitdem bereits mehr als verdoppelt. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen und ziehen Ziel und Stopp nach, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Affirm-Aktie. (Analyse vom 07.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link