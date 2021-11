Börsenplätze Affirm-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Affirm-Aktie:

116,50 EUR -14,34% (10.11.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

133,53 EUR -15,37% (10.11.2021, 22:00)



ISIN Affirm-Aktie:

US00827B1061



WKN Affirm-Aktie:

A2QL1G



Ticker-Symbol Affirm-Aktie:

78P



NASDAQ-Symbol Affirm-Aktie:

AFRM



Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (10.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) unter die Lupe.Das US-Fintech habe am Mittwoch nach Börsenschluss starke Zahlen und einen Ausbau der bestehenden Partnerschaft mit Amazon.com verkündet. Affirm habe im zurückliegenden Quartal einen bereinigten Verlust pro Aktie von 1,13 USD bei Erlösen von 269,4 Mio. USD eingefahren. Die Analysten hätten im Schnitt nur mit Erlösen von 248,2 Mio. USD gerechnet.Das Gross Merchandise Volume (GMV) der über Affirm getätigten Käufe sei um 84% auf 2,7 Mrd. USD gestiegen, die Zahl der aktiven Nutzer habe sich auf 8,7 Mio. sogar mehr als verdoppelt. Dank einer Kooperation mit Shopify sei die Zahl der Händler auf der Plattform von 6.500 auf 102.000 gestiegen.Noch wichtiger als diese starke Entwicklung sei jedoch die Meldung, dass Affirm die bestehende Partnerschaft mit Amazon.com erweitere und in den USA künftig als einziger externer Anbieter "Buy now, pay later"-Optionen im System des US-Einzelhandelsriesen anbieten werde.Seit der Erstempfehlung im August habe sich die Affirm-Aktie bereits mehr als verdoppelt, sei zuletzt aber etwas zurückgekommen. Die Zahlen und der Exklusiv-Deal mit Amazon.com würden nun neue Impulse liefern. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und den Stopp nachziehen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link