NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

152,09 EUR +13,90% (11.11.2021, 16:20)



ISIN Affirm-Aktie:

US00827B1061



WKN Affirm-Aktie:

A2QL1G



Ticker-Symbol Affirm-Aktie:

78P



NASDAQ-Symbol Affirm-Aktie:

AFRM



Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (11.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Affirm habe ziemlich gute Quartalszahlen gemeldet, so der Aktienprofi. Der Umsatz habe in Q3 269 Mio. USD betragen, während 248 Mio. USD erwartet worden seien. Was die Anleger wohl aber wirklich angetrieben habe, sei die Ankündigung gewesen, dass Affirm seine Kooperation mit Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ausgeweitet habe. Der starke Kursanstieg bei der Affirm-Aktie ist zwar nachvollziehbar, aber hinterherspringen soll man wohl momentan nicht, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.11.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Affirm-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Affirm-Aktie:130,50 EUR +12,02% (11.11.2021, 16:34)