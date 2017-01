Berlin (www.aktiencheck.de) - AfD-Vorstandsmitglied Georg Pazderski hat die aktuellen Pläne von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Die Ministerin scheint mit ihrer Aufgabe derartig überfordert zu sein, dass sie sich mittlerweile an fast jeden Strohhalm klammert, sei er noch so absurd. Das letzte, was die Bundeswehr braucht, sind Seminare zur sexuellen Orientierung. Die Truppe wird mit solchen lächerlichen Maßnahmen zur tarnfarbenen Selbstfindungsgruppe auf Steuerzahlerkosten degradiert. Das haben Soldaten, die ernsthaften Dienst für das Vaterland tun wollen, nicht verdient.Die Ministerin gefährdet durch solche abstrusen Maßnahmen letztendlich die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr immer weiter, da sie damit von den wirklichen Problemen ablenkt und dringend benötigte Mittel für hanebüchenen Unsinn verschwendet. Sie muss schnellstmöglich ihr Amt zur Verfügung stellen." (13.01.2017/ac/a/m)