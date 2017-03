Berlin (www.aktiencheck.de) - Das AfD-Vorstandsmitglied Paul Hampel hat den türkischen Spionage-Skandal in Deutschland kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Nebst dem Versagen der Bundesregierung in dieser Sache beweist das systematische Auspionieren der Türkei vor allen Dingen, dass sie ihren Partnerstatus längst verspielt hat und grundsätzlich nicht zu Europa und schon gar nicht in die EU gehört.Wir wollen mit dieser Türkei unter Erdogan nichts zu tun haben! Frau Merkel muss den türkischen Potentaten endlich in seine Schranken weisen und alle Verträge mit ihm aufkündigen. Andersfalls wird Präsident Erdogan sich in seinem unverschämten und demokratiefeindlichen Handeln nur bestätigt fühlen." (30.03.2017/ac/a/m)